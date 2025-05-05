Dersim Katliamı’yla yüzleşin
Haber Merkezi
4 Mayıs 1937’de Bakanlar Kurulu kararıyla başlayan Dersim Katliamı 88’inci yıldönümünde katledilenler anıldı. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Sanat Sokağı’ndan Seyit Rıza Meydanı’na sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüş sonrası yapılan açıklamalarda, yüzleşme çağrısında bulunuldu. Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, “Dersim gerçekliğinde ısrar etmeye, direnişi ve barış mücadelesini yükseltmeye davet ediyoruz” dedi.