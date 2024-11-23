Dersim kayyumu göreve başladı

İktidarın peş peşe gelen kayyum atamaları dur durak bilmiyor. İrade gaspına karşı halkın tepkisi sürerken Dersim kayyumu da gece saatlerinde kolluk koruması altında görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca Dersim'e Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, belediye binasına giderek görevine başladı.

GECE SAATLERİNDE BELEDİYE BİNASINA GİTTİ

Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması ve görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti.

Göreve başlayan Tekbıyıkoğlu'nun makam odasına, Mustafa Kemal Atatürk ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

​​​​​​​Ayrıca, "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı.