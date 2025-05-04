Dersim ve Alevi dernekleri bir araya geldi: "Barış mücadelesini yükseltmeye davet ediyoruz"

İzmir Dersim Dernekleri, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) İzmir Şubesi, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) İzmir bileşenleri ve Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), 4 Mayıs 1937 tarihli kararın 88’inci yıldönümünde Karşıyaka İskelesi karşısında bir araya geldi.

"KÜLTÜREL YIKIM"

Asimilasyonun sadece fiziksel değil, kültürel bir yıkıma da dönüştüğü belirtilen ortak açıklamada, “Sekasor örneğinden de bilindiği gibi, Yolumuzun Rehberliğini yürütmekte olan Ocak evlatları katledilerek ve Ocaklar sistemi vurularak halkımız hem toplumsal çözülüşe hem de inanç kimliğinden koparılma sürecine konulmuştur” denildi.

Dersim’in 16. yüzyıldan beri sistematik biçimde kuşatma ve tecrit altında tutulduğu ifade edilen açıklamada, “Dersim gerçekliğinde ısrar etmeye, direnişi ve barış mücadelesini yükseltmeye davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.

TALEPLER SIRALANDI

Açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

“-Seyit Rıza ve idam edilen Dersim ileri gelenlerinin mezar yerleri açıklanmalı, cenazeleri ailelerine teslim edilmeli, Dersim’e nakline engel olunmamalıdır.

-Arşivler açılmalı, Dersim ismi iade edilmelidir.

-Sürgünler, kayıplar ve el konularak götürülen çocuklarımızın listesi ve akıbetleri açıklanmalıdır.

-Toplumsal haklarımız tanınmalı, Anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır

-Savaş, şiddet ve asimilasyon politikaları terk edilmeli, hak teslimi anlamına gelen ‘Barış Süreci’ samimi ve hızlı bir biçimde işletilerek halklarımızın eşitlikçi, özgürlükçü demokratik birliği için gerekli adımlar atılmalıdır.”