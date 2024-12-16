Dersim’de dağ keçilerini avlamıştı: İYİ Parti Milletvekili Ünal hakkında Meclis’e açık mektup

Dersim’de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen 2 dağ keçisini avlayan İYİ Parti Milletvekili Ünal Karaman ve beraberindeki üç kişiye yönelik tepkiler sürüyor.

CHP Tunceli Gençlik Kolları tarafından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a gönderilen mektupta Karaman hakkında gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.

CHP Tunceli Genlik Kolları Başkanı Akın Demir tarafından gönderilen mektupta, katledilen dağ keçilerinin Dersim halkının kimliği, kültürü ve doğayla kurduğu manevi bağın parçası olduğuna dikkat çekildi. Mektupta, dağ keçilerinin avlanmasının, yalnızca doğa koruma kurallarının değil, aynı zamanda halkın inançlarına ve kültürüne saygı gösterme ilkesinin ihlali olduğu ifade edildi.

Mektupta şu ifadeler aktarıldı:

“Meclis çatısı altında halkımızı temsil eden milletvekillerinden, doğayı ve yerel inanç değerlerini koruma konusunda örnek bir tutum sergilemelerini beklemek en doğal hakkımızdır. Ancak bu olay, bu beklentimizi derinden sarsmıştır. Sayın Başkan, Yaşanan bu olayın hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini vurguluyor ve TBMM’nin konuya duyarlılıkla yaklaşmasını talep ediyoruz. İlgili milletvekili hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını, TBMM’nin bu konuda net bir tavır almasını ve kamuoyuna bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.

Ayrıca, milletvekillerine yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılması gerektiğini öneriyoruz. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet, hem halkın acısını hafifletecek hem de doğaya ve inanca olan saygıyı güçlendirecektir. Sessizlik, bu tür bir eylemi onaylamak anlamına gelir. Halkımızın değerlerini ve doğanın korunmasını gözeten tedbirlerin alınması, toplumsal barışı ve güveni güçlendirecektir. Dersim halkı adına bu konuyu gündeme almanızı rica ediyor, şimdiden duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca, Dersim gibi doğal ve kültürel mirası güçlü olan bölgelerde yaban hayatını ve yerel değerleri korumaya yönelik daha etkili önlemlerin alınmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.”