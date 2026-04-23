Dersim’de Gülistan Doku zirvesi: Kritik başlıklar masada

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Adalet ve İçişleri bakan yardımcılarının katılımıyla Dersim’de düzenlenen kapsamlı toplantıda, dosyanın genişletilmesi ve Doku’nun cansız bedenine ulaşılması için izlenecek yeni yöntemler masaya yatırıldı.

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; “Gülistan Doku zirvesi” olarak değerlendirilen toplantıya Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ile İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlık etti.

Tuncay’ın, geçmişte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile birlikte çalıştığı ve terör ile örgütlü suçlardan sorumlu başsavcı vekilliği yaptığı dönemde edindiği tecrübeyle sürece dahil olduğu belirtiliyor. Yiğitbaşı’nın ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve yer görüntüleme cihazları dahil teknik ekipmanla kente geldiği ifade edildi.

Valilikte yapılan toplantıya Tunceli Valisi Şefik Aygün, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da katıldı.

Sürecin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla yürütüldüğü ifade edilirken, oluşturulan çalışma grubunun doğrudan soruşturmayı yürütmekten çok, savcılığa teknik destek sunmayı ve süreci hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi. JASAT ve emniyet istihbarat birimlerinin de bu kapsamda koordineli çalışacağı belirtildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR

Toplantının ilk ana gündem maddesi, yeni deliller ışığında soruşturmanın genişletilip genişletilemeyeceği oldu. Kaynaklar, dosyada adı geçmeyen başka şüphelilerin de olabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda yeni gözaltı işlemleri ve operasyonların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, yürütülen çalışmayı “Samanlıkta iğne arar gibi çalışıyoruz” sözleriyle özetliyor.

Gülistan Doku’nun bulunması için 2025 yılı boyunca Dersim’in birçok noktasında geniş çaplı aramalar yapıldı. Pertek’in Koçpınar köyü ve Hasan Halife Türbesi çevresi, Çalıözü ve Konurat köyleri, Pülümür yolu üzerindeki Marçik mevkisi, Çataksu köyü, Rabat mevkisi, Yolkonak, Demirkapı, Ovacık Karataş köyü ve Munzur Dağı etekleri gibi birçok bölgede arama gerçekleştirildi.

Koçpınar’daki mağaralar, Sağman köyü, Çemişgezek Kaledibi mezarlığı, Tunceli merkez mezarlığı, Rostan ve Dinar mevkileri, Doluküp köyü çevresi, 100. Yıl Eğitim Ormanı ve Munzur Üniversitesi çevresindeki alanlar da tarandı. Başsavcı Ebru Cansu’nun da katıldığı aramalarda, geçmişte PKK’nin kullandığı değerlendirilen mağara ve sığınaklar dahi incelendi.

Ancak tüm bu kapsamlı çalışmalara rağmen Gülistan Doku’ya ait herhangi bir iz bulunamadı.

YENİ YÖNTEM: BAZ DARALTMA

Toplantının ikinci ana gündem maddesi ise Doku’nun cansız bedenine ulaşılıp ulaşılamayacağı oldu. Arama çalışmalarının kaldığı yerden devam edeceği, ancak bu kez “baz daraltma yöntemi”nin kullanılacağı belirtildi.

İsmail Saymaz’ın aktardığına göre soruşturmada, gizli tanık anlatımları doğrultusunda Doku’nun öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra mezardan çıkarılarak başka bir noktaya taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, gölete atlayarak yaşamını yitirdiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı değerlendiriliyor.

Kaynaklar, “Suya atılan bir cansız bedenin eninde sonunda ortaya çıkar. Bu cansız bedenin gömüldüğü çok net” değerlendirmesinde bulunuyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının hızlandırıldığını ve en geç bir ay içinde somut bir sonuca ulaşılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Kaynaklar, “Cansız bedeni bulamazsak, daha fazla tutuklama olsa bile bu durum ailenin acısını dindirmez, toplumdaki yarayı kapatmaz” ifadelerini kullanıyor.

Soruşturmada cansız bedene ulaşılamaması halinde dahi yargı sürecinin devam edeceği belirtiliyor. İddianamenin hazırlanacağı ve davanın açılacağı ifade edilirken, dosyada cinayet şüphesini destekleyen itirafçı beyanları ve yeterli delil bulunduğu kaydediliyor.

ESKİ VALİNİN ROLÜ TARTIŞMA KONUSU

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in rolü de tartışılıyor. Kaynaklar, Sonel’in cinayete karıştığı öne sürülen oğlunu korumaya çalıştığı yönünde değerlendirmeler bulunduğunu aktarıyor.

BAKANLIKTA YENİ BİRİM KURULUYOR

Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasının, Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmanın da başlangıcı olacağı ifade ediliyor. Buna göre Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul cinayetler ve kuşkulu ölümleri inceleyecek özel bir daire kurulması planlanıyor.

Bu birimin savcılıklara teknik destek sunması, bilgi-belge akışını hızlandırması ve kamuoyunda tartışma yaratan dosyaları incelemesi hedefleniyor. Yeni dairenin, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz dosyalarını öncelikli olarak ele alacağı belirtilirken, kamuoyunu tatmin etmeyen diğer soruşturmaların da yeniden incelenebileceği ifade ediliyor.