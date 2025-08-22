Dersim’de hayvan hareketleri yasaklandı

Dersim'de şap hastalığı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri yasaklandı.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yetiştiricilerimiz, ilimizde görülen şap hastalığından (SAT-1) dolayı ikinci bir emre kadar il genelinde kesimhane dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, il içi ve il dışı dahil olmak üzere yasaklanmıştır. İlimizde görülen SAT-1 hastalığının bulaşması ve hayvan kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla şap aşılama programında gebe hayvanlar dahil olmak üzere tüm hayvanlara aşı yaptırmak zorunludur. Yaptırmayan büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize 5996 sayılı Kanun’un 36. maddesi kapsamında 105 bin 274 TL ceza uygulanacaktır" denildi.