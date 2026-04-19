Dersim’de sağanak: Munzur Suyu taştı

Dersim’de etkili olan aşırı yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Munzur Suyu’nun taşması sonucu araç trafiğine kapatılan Dersim–Ovacık Yeşilyazı yolu üzerinde bulunan 62-25 KK numaralı güzergâhın 15 ile 60. kilometreleri arası yeniden araç trafiğine açıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "62-25 KK No’lu Dersim–Ovacık Yeşilyazı yolunun 15–60. kilometreleri arası, Munzur Suyu’nun aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu geçici olarak araç trafiğine kapatılmış olup, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açılmıştır" denildi.