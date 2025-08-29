Dersim’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Dersim’de bir şahsın restoranın yeni sahibine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eskiden sahibi olduğu restorana gelen H.T. adlı şahıs, tabancayla restoranın yeni sahipleri H.Ç. ve A.B.’ye ateş ederek ağır yaraladı. Saldırı sırasında restoranda bulunan bir polisin müdahalesiyle saldırgan durdurularak gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan restoran sahibi H.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

A.B.’nin de durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.