Dersim’deki 200 yıllık köy nereye kayboldu?

Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Akyayık köyü Ağdonik Mezrası, 1990’lı yıllarda yaşanan köy yakmaları ve çatışmalı süreçten sonra 93 yılında boşaltıldı. Çatışmalı ortamın sona ermesinin ardından köylerine dönüş yapan yurttaşlar ev yapmak için geçtiğimiz yıllarda ruhsat başvurusunda bulununca mezralarına giden yolun kadastro kayıtlarında yer almadığını gördü.

Yeni ev yapamayan köylüler, eski evlerini onararak yaşamaya başladı. Mezra yolunun kayıtlarda olmaması nedeniyle su, elektrik gibi hizmetlerden yararlanamayan köylüler kadastro için resmi kurumlara başvuruda bulundu. Ancak aradan geçen zamana rağmen bir adım atılmadı.

ELEKTRİK, SU YOK

Köylülerden Veysel Küçük BirGün’e yaptığı açıklamada "Köyümüz resmi olarak görünmüyor ama köy hizmetleri yolu açmak için greyder gönderiyor. Böyle de bir çelişki içerisindeyiz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Küçük yaşananları şu ifadelerle özetledi:

"Mezramız Akyayık köyüne bağlı. Ovacık’a 15, ana yola ise 2 buçuk kilometre mesafede. Ağdonik Mezrası Mercan suyunun güney cephesinde kalıyor. Köy yolumuz kayıtlarda gözükmüyor. 200 yıllık bir köy ama kayıtlarda yok. İki senedir yolumuzu kendi imkanlarımızla, kaymakam beyin yardımıyla düzelte düzelte geldik. Elektrik, su, yol için başvurularda bulunduk. Ne hikmetse yolumuz kadastroda kayıtlı görünmüyor. Kayıt olmadığı için de devletten destek alamıyoruz. 6-7 evimiz var. Elektriğimiz, suyumuz yok. Kendi imkanlarımızla derelere, boru koyduk." dedi.

Derviş Divane isimli bir de ziyaretgah da bulunduğu köyün sakinleri, devletin sorunu çözmesi ile birlikte köylerine dönüşlerin hızlanacağını da sözlerine ekledi.