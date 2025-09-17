Dersim’deki faylar 7 ve üzeri deprem üretebilir

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin üzerinden 2 yılı aşkın bir süre geçti. 11 kentte büyük bir yıkıma neden olan depremlerin yaraları henüz sarılmazken, jeologlar sık sık farklı kentler için uyarılarda bulunuyor. Deprem uyarılarının yapıldığı kentlerden birisi de Dersim. Kentte, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu, Ovacık ve Malatya fay hatları bulunuyor. Bu nedenle birinci dereceden risk bölgesi.Uzmanlara göre söz konusu fay hatları 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip.

Olası bir depremde kaya düşmesi, heyelan, taşkın gibi tehlikeler bulunuyor. Bu da kent merkezinin ilçeler ve diğer şehirlerle olan bağlantı yollarının kapanması anlamına geliyor. Bir süre önce "ağır hasarlı" olan valilik ve adliye binalarının Munzur Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan kütüphane binasına taşınmasına karar verildi.

Kentteki deprem riskine dair MA’ya konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, bir an önce depreme karşı çalışmaların yapılması gerektiğin vurguladı. Alan, kentin deprem ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmadığını dile getirdi. Alan, kimi hasarlı binaların yıkılmasının yeterli olmadığına işaret ederek, "Bir afet esnasında buraya ilk yardım, arama ve kurtarma timlerinin yetiştirilmesi sorun olabilir. O açıdan alternatif ulaşım güzergâhlarının planlanması gerekir. Arama kurtarma ekiplerinin yakınlık uzaklık mesafesi ayarlanmalı" dedi.