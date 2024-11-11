“Dersim’i Hatırla” konferansı Ruhr Üniversitesi’nde yapılacak

Ruhr Üniversitesi Bochum ile Dersim Kültür ve Tarih Merkezi'nin Dersim 1937/38 projesi kapsamındaki konferans 15 Kasım Cuma günü yapılacak.

Ruhr Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek konferansın ana teması ve konu başlıkları şöyle:

“Dersim'in hafızası nasıl şekillenebilir?, Sözlü tarih bu bağlamda nasıl bir rol oynuyor ve Dersim 1937/38 projesinin katkısı ne olabilir?”

KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA

Dersim Kültür ve Tarih Merkezi ve Dersim kökenli siyasetçi ve bilim insanlarının desteğiyle proje kapsamında uzun araştırmalar sonucu sekiz ülkede olayların canlı tanıklarıyla 400'ün üzerinde video röportaj gerçekleştirildi.

Berlin Özgür Üniversitesi'nde bulunan oral-history.digital arşivi ilede çalışan ekip, kendi alanında bir ilke imza attı.

ÖN KAYIT GEREKİYOR

Alman bilim insanlarının yanı sıra Federal Hükümetin Kültür ve Medyadan Sorumlu Komiseri Claudia Roth’un da proje ve konferansa deste verenler arasında.

Konferansa katılmak isteyenlerin Dersim Kültür ve Tarih Merkezi web sayfasından ön kayıt yapmaları gerekiyor.

Dersim Katliamı’na gidilen süreçte Seyit Rıza, aralarında oğlunun da olduğu 6 Dersimli ileri gelenle birlikte 15 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan gece yarısı Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edilmişti.