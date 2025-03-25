Dersimiz: Direniş 101

HABER MERKEZİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerine devam eden üniversite öğrencileri başta üç büyük şehir olmak üzere kampüslerde boykot gerçekleştirdi.

Boykota katılım oldukça yoğun oldu.

Öğrenciler AKP’li rektörlerin tüm engellemelerine rağmen boykotun ilk gününü başarıyla bitirdi.

İstanbul’da İstanbul, Galatasaray, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Marmara, Mimar Sinan, Boğaziçi ve bazı vakıf üniversitelerinde; Ankara’da ODTÜ, Hacettepe ve Ankara üniversitelerinde; İzmir’de Dokuz Eylül ve Ege’de kalabalık öğrenci toplulukları bir araya geldi.

Öğrenciler önce kampüslerinde, ardından sokaklarda bir kez daha gençliğin taleplerini dile getirdi. İstanbul’da dört bir taraftan gelen üniversiteliler Beşiktaş İskele’de buluştu. Binlerce öğrenci bununla da yetinmedi. Polisin engelleme çabalarına rağmen Kabataş’a yürüdü.

HOCALARDAN DESTEK

Eğitim Sen üniversitelerde iş bırakma kararı aldı. Açıklamada "Öğretim elemanı üyelerimiz açısından hizmet üretmeme kararı alınmıştır" denildi.