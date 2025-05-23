Dersimli yazarlardan üç günlük Dersim buluşması

Dersimli Yazarlar Birliği’nin (DYB), Dersim’de üç gün sürecek buluşması başladı. İki yıl önce yaşamını yitiren eğitimci-yazar Remzi Aydın’a ithaf edilen buluşma pazar günü sona erecek.

Buluşmanın ilk günü Hatay’daki depremde yaşamını yitiren akademisyen-araştırmacı Mehmet Yıldırım’ın mezarı ziyaret edilerek başladı. Ardından yazarlar Ovacık ve Demirkapı’ya gitti. Birinci gün buluşması Pakıra köyündeki buluşma ile son buldu.

CEMAL SÜREYYA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ETKİNLİK

Etkinliğin ikinci günü Dağbeğ köyündeki buluşma, Nazımiye kitap tanıtım etkinliği ve akşam saatlerinde Pülümür’de Cemal Süreyya Kültür Merkezi’ndeki etkinlikle devam edecek. Buradaki buluşmada Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Prof. Dr. Şükrü Aslan, yazarlar Hüseyin Kenan Aydın, Hüseyin Çağlayan, Nurettin Aslan, Ali Rıza Aydın’ın katılacağı söyleşi yapılacak. Moderatörlüğünü Hülya Güntaş’ın yaptığı söyleşinin ardından gece Sait Baksi, Zeynep Kılınç ve Musa Baki’nin dinletisiyle sona erecek.

Üçüncü ve son gün ise Cemal Süreyya Kültür ve Bellek Evi’ndeki ilk oturumda yazarlar okurlarla bir araya gelecek.

Buradaki buluşmaya katılacak yazarlar şöyle:

Ali Erenler, Bülent Bilmez, Cemal Taş, Fatma Zülal, Şükran Lılek Yılmaz, Cihan Söylemez, Daimî Cengiz, Erdal Yıldırım, Gülü Mirzanlı, Erol Erkılıç, Gülser Han, Hıdır Dulkadir, Hülya Güntaş, Hüseyin Çağlayan, Mehmet Gülmez, Mustafa Bakır, Nurettin Aslan, Qemera Bariye, Şahin Çiçek, Şükrü Aslan.

DERSİM’DE MONOGRAFİK ÇALIŞMALAR

Öğleden sonraki oturumda ise Dersimli Kadın Yazarlar konuşacak. Şükran Lılek Yılmaz moderatörlüğünde Gülü Mirzanlı, Gülser Han, Hülya Güntaş’ın katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. “Pülümür de Sözlü Hafıza 38” başlıklı üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Bülent Bilmez, Cemal Taş söyleşisi yapılacak. Dersim’de Edebiyat başlıklı dördüncü oturumda Cihan Söylemez, Şahin Çiçek, Qemera Bariye okurlarla bir araya gelecek.

Cemal Süreyya Kültür ve Bellek Evi’ndeki 5’inci oturumun konusu, “Dersim’de Monografik Çalışmalar.” Hıdır Dulkadir, Mustafa Bakır, Turan Fırat konu hakkında konuşacak. Etkinlikler sonrası saat 19.00-20.00 saatleri arasında “Dersim Kayıp Klamları” seslendirilecek. Daimî Cengiz, Aziz Erdoğan ve Eser Gündüz klamları söyleyecek, anlatacak.