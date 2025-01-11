Dertleri demokrasi değil

CHP’nin, İmralı heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeden 48 saat sonra Mersin'in Akdeniz ilçesinin DEM Partili Eş Genel Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesi gözaltına alındı, belediyeye kayyum atandı. İmralı heyeti ile görüşmedeki, “İlk olarak kayyum uygulamasının kaldırılmasını öngören kanun teklifi yasalaşmalı” önerisinden yalnızca iki gün sonra gerçekleştirilen kayyum operasyonu CHP'de, “AKP’nin derdi demokrasi değil” yorumlarına yol açtı.

Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP kurmayları, iktidarın sürece yönelik tutarsız tavrının Akdeniz’e kayyum atanmasıyla somutlaştığını vurguladı.

KAYYUM ÖNERİSİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM’nin 28’inci Yasama Dönemi açılışında DEM Parti eş genel başkanlarıyla tokalaşması ile başlayan süreç, oluşturulan heyetin İmralı ziyaretiyle devam etti. Heyet, İmralı ziyaretinin ardından TBMM’de temsil edilen siyasi partilere gitti. CHP Lideri Özgür Özel ile de görüşen heyet, “Kayyum uygulaması kaldırılsın” önerisini iktidar temsilcilerine ileteceğini kaydetti.

Ancak heyetin CHP ziyaretinden 48 saat sonra Akdeniz’e kayyum atanması, tartışmaları beraberinde getirdi. İktidarın, “Toplumsal barışı getirme” iddiasının kayyum uygulamasının devam ettirilmesiyle boşa düştüğünün altını çizen CHP kaynakları, “Halk iradesine saygı duymadıklarını bir kez daha gösterdiler” diye konutu.

SAMİMİ DEĞİLLER

İktidarın, “Sürece yönelik samimiyet testinden geçemediğini” ifade eden CHP’liler, “AKP demokrasi kaygısı taşımıyor. Tüm adımlar, Erdoğan’ın siyasi ikbali için atılıyor” yorumunu yaptı. Anayasa değişikliği ile Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün açılmasına yönelik hesapları kamuoyuna daha önce de anlattıklarını kaydeden CHP’liler, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhur İttifakı’nın amacı toplumsal barış değil. Bunu bir kez daha gördük. Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanması, sürece zarar vermiştir. Kayyum uygulamasına son verilmesi gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Barışı getirecek her adımın yanındayız. Ama samimiyet testinden geçemeyen Erdoğan’ın, sürecin sonunda masayı dağıtan kişi olacağını düşünüyoruz.”