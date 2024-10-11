Dertleri mescit yapmak

Temizlik görevlisi olmadığı için okulları pislik götürürken, derinleşen yoksulluğa rağmen çocuklara ücretsiz yemek dahi dağıtılamazken Ankara’da bir devlet okulu, "mescit yapımı" için bağış kampanyası başlattı anlaşıldı. Çankaya’daki Ahmet Yesevi Ortaokulu’na inşa edilecek mescit için bağış kampanyası başlatıldığına dair sosyal medyadan da görseller paylaşıldı.

BirGün’ün ulaştığı okul yönetimi ise bağış kampanyasının okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri tarafından organize edildiğini ve Müftülük tarafından da desteklendiğini söyledi. Ayrıca 60 bin TL para toplandığı, 20 bin TL daha toplanmasının hedeflendiği açıklandı.

ANAOKULUNDA ZORUNLU

Milli Eğitim Bakanlığn (MEB) geçen yıl okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında dahi mescidi zorunlu hale getirmişti. Yönetmelikte yer alan “Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadethane açılır. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep edilmesi halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” maddesi “Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal aydınlatmalı uygun mekânda mescit açılır” şeklinde değiştirilmişti.