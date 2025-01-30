Dertleri sermaye!

Naz ZAĞLI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuk işçiliği meşrulaştırdığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ni (MESEM) ortaokul öğrencilerine dek genişlettiği Zanaat Atölyeleri’nde çocuklar yarıyıl tatilinde de çalıştırılıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok ilde açılan zanaat atölyeleri ise MESEM’lerde çalıştırılan lise öğrencilerinin sermayeye yetmediğinin en net göstergesi.

MEB “meslek alanlarına yönelik temel becerilerin erken yaşta edinilmesini sağlamak” amacıyla kurulduğunu ileri sürdüğü Zanaat Atölyeleri’ne ilişkin yaptığı paylaşımda, “atölyelerinin kapılarının yarıyılda da çocuklara açıldığını” duyurdu. Söz konusu paylaşıma eğitim meslek örgütleri tepki gösterirken ortaokul 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerinin çalıştırılmasının ardında yatan gerçeğin ucuz işgücü yetiştirilmesi olduğu aktarıldı.

Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülez, ülkedeki mesleki eğitim politikalarının sermayeye ucuz işgücü yetiştirmenin ötesine geçmediğini ifade etti. Gülez, “Bakan Yusuf Tekin’in paydaş olarak açıkladığı sektörün tek talebi var o da emek gücü ihtiyacını en ucuz biçimde karşılamak. Milli Eğitim Bakanlığı ne gelen tepkilerden ne de onlarca öğrencinin iş cinayetlerine kurban gitmesinden herhangi bir ders çıkarmıyor” dedi.

“7’nci ve 8’inci sınıflara zanaat atölyeleri ile sermayeye ucuz işgücü yetiştirmeye çalışıyorlar” diye konuşan Gülez, MESEM’lerde yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekti.Gülez şöyle konuştu: “Ne yazık ki diğer öğrenciler tatil yaparken Zanaat Atölyeleri açık tutularak öğrencilerin tatil hakkı ellerinden alınıyor. Ne yazık ki öğrencilere eşitsizlikleri küçük yaşta yaşayarak öğretiyoruz.”

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ZANAAT ATÖLYELERİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile kurulan Zanaat Atölyeleri ile çocuk işçiliği ortaokul sıralarına taşındı. MEB, öğrencilerin hem erken yaşta “mesleki yeterlilik kazanacağı” hem de gelecekteki kariyerlerine karar verme noktasında “hazır bulunurluğa” sahip olacağını iddia ederken en az 7’nci sınıf düzeyinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerine “temel mesleki becerileri kazandırmak, mesleği sevdirmek ve iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmak” amaçlandığı ileri sürdü. atölyelerde 8 saat ile başlayan ‘‘dersler’’ 60 saate kadar çıkacak.