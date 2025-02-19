Dervişoğlu: "100 yıl sonra hepiniz itilaf cephesinde yeniden toplandınız"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun gündeminde ekonomideki sorunlar, kayyum atamaları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler ve TÜSİAD'ın açıklamaları vardı.

"TÜSİAD'IN SORUNU GEÇ KALMASI"

TÜSİAD'ın eleştiri yapma hakkı olduğunu ancak bu eleştirileri yöneltmekte geç kaldığını belirten Müsavat Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tüzük, resmi kayıtlarda yer alıp, ilgili makamların denetiminden geçtiğine göre, TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Peki sorun nedir? Bence sorun çok geç kalmalarıdır. Kısa dönemli karlılıkları için uzun dönemli demokratik ve sosyal düzenin yıkılıp tarumar olmasını oturup beklemeleridir."

"KAYYUM DEVLETİN BAŞINDA"

Kayyum gündeminden de bahseden Dervişoğlu, "Kayyum devletin başında" derken iktidara muhalif her kesimin üzerinde baskı kurulduğunu ifade etti:

"İstibdat her dilde aynı anlama geliyor. Yani aslına bakarsanız kayyum hepimizin başındadır.

Çünkü kayyum devletin başındadır. Bugün bu yüzden en büyük sorunumuzun adı budur:

Türk vatandaşı olabilmek, Cumhuriyet yurttaşı kalabilmek Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa etmektir! Konuşmamız gereken ortak dil adalettir. Ortak fikir hürriyettir. Yapmamız gereken iş ise tektir ve bellidir. O da Cumhuriyet’tir! Boş yere söylemiyorum. Bu ülkenin kurtuluşu birlikten geçer."

"HEPİNİZ BİR, BİZ İSE TEKİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere de değindi. Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kadere bak" çıkışına gönderme yaptı.

"Hepiniz bir, biz ise tekiz" diyen Dervişoğlu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Bunlar hep imtihan Erdoğan. 100 yıl sonra hepiniz itilaf cephesinde yeniden toplandınız! Kadere bak! Ben de diyorum ki! Bir taraftan, saray kadıları, bir taraftan Beştepe, bir taraftan Balgat, bir taraftan İsrail, bir taraftan Barzani, bir taraftan Colani, bir taraftan bölücüler, bir taraftan Vahabiler, bir taraftan İmralı, bir taraftan HÜDA-PAR, bir taraftan DEM, Hizbullah-PYD-YPG-PKK-Kandil-PJAK. Topunuz gelin! Buradayız, Cumhuriyet gibi dimdik ayaktayız. Hepiniz bir, biz ise tekiz. Mustafa Kemal’in askerleriyiz."

Dervişoğlu'nun bu sözlerinin ardından grup toplantı salonunda Mülkiye Marşı çalındı.