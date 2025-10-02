Dervişoğlu: Cumhurbaşkanı ile görüşmenin yadırganacak bir şeyi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yasama yılı açılış oturumunun ardından görüşmesine ilişkin konuştu.

Dervişoğlu, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla elbette ki medeni ölçüler çerçevesinde görüşebilirim. Bütün siyasi liderler de bunu yapmalıdır" dedi.

Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller'in TBMM'deki cenaze töreninin ardından gazetecilerrin sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki yeni yasama yılı açılışı oturumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başkanlık Divanı'nda siyasi parti liderleriyle bir araya geldiği görüşmeye katılmasıyla ilgili soru üzerine, "Spekülatif birtakım şeyleri hem televizyonlarda hem de sosyal medyada gördüm. Biliyorsunuz ben burnumdan bir ameliyat geçirdim. Daha önce bacağımdan by-pass ameliyatı olmuştum. Biz ameliyat olurken her tarafa haber vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bilgisi yokmuş, Cumhurbaşkanı durumumdan haberdar olmadığı için bana, 'Geçmiş olsun' demek istemiş. Meclis Başkanının genel kurul salonunun arkasındaki odada bütün siyasi partiler ve onlarca milletvekilinin arasında birbirimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Ancak gece televizyonları izledim, 'Zirve' deniliyor. Eğer böyle bir görüşmeye, 'Zirve' deniyorsa bunun adı zırvadır ve bu Türk siyasetinde olmaması gereken bir şeydir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla elbette ki medeni ölçüler çerçevesinde görüşebilirim. Bütün siyasi liderler de bunu yapmalıdır" dedi.

"YADIRGANACAK BİR ŞEYİ YOK"

Dervişoğlu, "Ayrıca Türk siyasetindeki kutuplaşmadan rahatsız olduğumuzu hepimiz ifade ediyoruz. Bu kabil törenler hem o kutuplaşma ile alakalı olumsuzlukları ortadan kaldırır, hem de siyasi tansiyonu düşürür. Bunu 'Cumhurbaşkanı ile görüştü' şeklinde organize edenler elbette ki var, istifade etmeye çalışanlar varlar ve hep olacaklar. Ancak bunların bize bir faydası yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyla, TBMM'de bulunun siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmenin yadırganacak bir şeyi yok. Fikirlerinizi değiştirmedikten, kendinizi pazarlamaya kalkışmadıktan sonra bunlar olağan şeylerdir. Ama böyle ortamlardan kendilerine siyasi ikbal ve istikbal arandığına dair bir kanaat eğer siyasete hakim kılınmak isteniyorsa şayet, biz ona gelmeyiz. Herkes de bunu böyle bilsin" diye konuştu.