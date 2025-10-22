Dervişoğlu'dan Erdoğan'a 'bütçe' tepkisi: "Meclis'ten kaçmasın, kendisi sunsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Dervişoğlu, konuşmasına, "Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonuçlarının KKTC’nin bağımsızlığını perçinlediğini kabul etmelidir. KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır. Yapılan seçimleri federasyon ile bağımsız devlet arasında bir referandummuş gibi sunmak, hadiseyi bu şekilde ele almak, düşmanları sevindirmek, Türkiye içinde bir mağlubiyet algısı yaratmaktır" ifadeleriyle başladı.

Dervişoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Okumadıkları, okuyup anlayamadıkları, anlayıp da inanmadıkları tarihî gerçeği tekrarlayayım ki o pamuk ipliğine bağlı millî özgüvenleri öğrensin. Kıbrıs Türk halkının bir devleti vardır ve garantörü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.

Açıkları, kıyafetler ve kıyafetler de birbirine bağlı bir şey var. Bu hakikat öylesine köklü ve öylesine güçlüdür ki ne tek bir seçimle değişir ne de değiştirmeye kimsenin gücü yetebilir. Devlet aklı ve ahlâkı olanlar bunu bilirler ve buna dikkat ederek söylem üretirler.

"SARAY ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜNÜN EN AÇIK ÖZETİDİR"

Ancak bekâ kavramını her mecrada bozuk para gibi kullanmaya alışkın bu zihniyet, en kirli ve karanlık şahsî ilişkilerini onunla yıkayıp aklayacağına o kadar inanmış ki, bekâ diye sattıkları cakalarını ve bundan sonra elde ettikleri menfaatleri bozulduğunda maksadı aşan cümleler kurmaktan da geri durmuyorlar.

Düşünebiliyor musunuz, ne hâle getirilmiş? Cebimizdeki parada imzası bulunan kişi yolsuzluk iddialarıyla tutuklanıyor. “İngiliz Mehmet”ten sadık damat bakana, oradan da ışıldayan gözlü bakanlara kadar; atandıkları dönemde öve öve bitirilemeyen, Türkiye’yi milyarlarca dolar zarara uğratan kur korumalı mevduatın mucitlerinden olan Merkez Bankası Başkan Yardımcısından bahsediyorum. Bu başka bir yerde olsa hükümetler istifa eder, bakanlar istifa eder. Daha neler var arkadaşlar. Hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Söz konusu soruşturmaya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın iştiraki olan Bankalararası Kart Merkezi’nde yapılan çipli kart alımı ve troll yazılım geliştirme ihalelerinde ciddi usulsüzlükler tespit edilmiş ve devletimiz milyonlarca lira zarara uğratılmıştır. Hiç kimse ağzını eğip bükmesin; bu basit bir ihale tartışması yahut bir usul hatasından kaynaklanan bir zarar değildir.

Bu mesele, devletin en güvenilir kurumu sayılan ve öyle de olması gereken Merkez Bankası’nın gölgesinde doğmuş bir yönetim zafiyetidir; saray çürümüşlüğünün en açık özetidir.

ERDOĞAN'A: "TBMM'DEN KAÇMAMAYA DAVET EDİYORUM"

Fakir milletin parası ithalata, krediye oradan da faize gidiyor. Bu bütçe yalan söylemekten imtina ediyor. Çünkü 2026 rakamlarının gerçekle yakından uzaktana alakası yok. Hakikatin bütçesi değil. Maaşı kuşa dönen memur, maaşının yarıdan fazlasını kiraya veren kiracı tükenmiştir. Hazırladıkları bütçe bir tükeniş bütçesidir.

Bütçenin sahibi Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız yıllarda yaptığı gibi yapmasın. TBMM'den kaçmamaya davet ediyorum. Bütçesini gelsin ya delikanlı gibi savunsun ya da büyük millete kendisi sunsun. Suçu büroksasiye, bakanların üstüne atmasın."

Ayrıntılar geliyor...