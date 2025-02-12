Dervişoğlu: Erdoğan bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın ekonomi politikalarına eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "500 liralık banknotlar basacaklarını öğreniyoruz. Bunun sebebi suçlu ve arsız olabilme yetenekleridir. Sebep itibardan değil, vicdandan yaptıkları tasarruftur" dedi.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Aylardır 'eski Türkiye olduk' demesinler diye yapılması gerekeni yapmıyorlardı. Bizler ise zaten enflasyonu düşüremezsiniz, bari zor olan ticareti daha da işkenceye çevirmeyin diyorduk. Ama sarayda yalanlar içerisinde yaşayanlar kimse kendilerine 'kral çıplak' demesinler diye vatandaşı aç ve çıplak bırakanlar bir çuval parayla alışverişe çıkılmasından gocunmadılar."

'ERKEN SEÇİM' YANITI

"Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum" diyen Dervişoğlu, "Erdoğan bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Çekindiği bir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah’tan da korkmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şunları söyledi: "İktidarsız bir an bile nefes alamayacak kaybedecek çok şeyi olan bir dikta rejimi karşısında, geçmişte yaptığınız gibi bunlar 'atı alıp Üsküdar’ı geçerken' arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum: Umut, safdilce ayakta tutulamaz. Böyle devam ederse ve muhalefet aklını başına almaz ise önümüzdeki seçim süreci, demokratik bir ülkenin, olağan şartları içerisinde milli iradenin tecelli ettiği bir şekilde olmayacaktır."

MUHALEFETE SESLENDİ

Muhalefete uyarılarda bulunan Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Sizin zat-ı muhtereme gel gel yaptığınız yer onun kurallarını keyfince uydurup değiştirdiği top sahasıdır. Hakem düdüğü ondadır, muhalefetin toplumsal gücüne rağmen kuralları belirleme imkanı Tayyip Erdoğan'a verilmemelidir. Muhalefet bu uyarımı ciddiye almak mecburiyetindedir."