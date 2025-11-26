Dervişoğlu: Getirin anayasa değişikliğini, parlamenter sisteme geçelim

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuştu.

AKP, MHP ve DEM Parti vekillerinin İmralı ziyaretine değinen Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de tepki gösterdi.

Bahçeli'den "Adını anmayacağım zat" diye bahseden Dervişoğlu, "Diyor ya 'Mesele bayrağa nasıl bakıldığıymış.' Sen artık nereye bakarsan bak, baktığın her yerde İmralı'yı görüyorsun, terörist başını görüyorsun" ifadelerini kullandı.

İmralı ziyareti hakkında konuşan Dervişoğlu, "Türk tarihinin kara bir günüdür 24 Kasım. Devleti yönetenlerin o devleti İmralı'yla eşitlediği, milletin vekaletiyle orada oturanların o vekaleti terörist ile paylaştığı günün adıdır. 24 Kasım, uzun yıllardır hayaleti dolaşan habisliğin ete kemiğe büründüğü gündür. AKP–MHP–İmralı ittifakının da resmileştiği gündür 24 Kasım. Artık bana hiç kimse Cumhur İttifakı’ndan falan bahsetmesin. Bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe geçecek."

CHP'Yİ ÇAĞRI

Dervişoğlu, çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere tüm partilere, derneklere, vakıflara, bu süreçte ne şiş yansın ne kebap diyenlere sesleniyorum; arkalarındaki motivasyon siyasi taktiklerden ibaret olmayan bu güruha karşı siyasi taktiklerle yanıt vermek tıpkı o komisyona desteğiniz gibi onu meşrulaştırma oyununa yani Türkiye için çatılan bu odunlara yenilerini eklemektir. Bu yankı odasından çıkın, bu oy hayalinden uyanın artık."

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

Müsavat Dervişoğlu, şunları ifade etti: "İmralı'ya gitme konusuna komisyonun karar verdiğini söylüyor. Sayın Erdoğan, İmralı kararınızdan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı olarak farklı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak farklı düşünüyorsunuz. Ve en sonunda AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın söyledikleri gerçeğe dönüşüyor. O halde size düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanı Erdoğan arasındaki krizi çözmektir. İki Erdoğan arasındaki krizi çözmek mecburiyetindeyiz. Komisyonun yetkilerinizi gasbetmesine şayet itirazınız yoksa ve Bahçeli’nin ülkeyi sizin yerinize yönetmesine müsaade ediyorsanız sizi bu zilletten kurtaralım. Getirin anayasa değişikliğini, parlamenter sisteme geçelim, bu işin de adını koyalım."