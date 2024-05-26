Dervişoğlu: Herkes İYİ Parti'nin raf ömrüne vaat biçiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Herkes İYİ Parti'nin raf ömrüne vaat biçiyor. Televizyonlara çıkıyorlar, konuşuyorlar. 'İYİ Parti şöyle, böyle olacak' diyorlar. Bütün bu arkadaşlarımız el birliği, işbirliği ve gönül birliği yaparlarsa, bize raf ömrü biçenler bir daha televizyonlara çıkamayacaklar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen kahvaltı programında açıklamalarda bulundu.

Partisinin Olağanüstü Kurultayı'nda verdikleri sözü yerine getirmek için Anadolu'yu karış karış dolaştıklarını belirten Dervişoğlu, "Kuruluşumuzdan itibaren söylediğimiz gibi 'koltukları değil, ayakkabılarımız eskitmeye', bu millet için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dervişoğlu, bu toplantının partisinin iktidar yolculuğunun başlangıcı olmasını temenni etti.

"TELEVİZYONLARA ÇIKIYORLAR, KONUŞUYORLAR"

Genel seçimlere 4 senelik bir zaman olduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Sorunlarımız olduğunu sizler gibi biliyorum. Yaraların sarılması ve ülkenin geleceğini kurtaracak başarılarla kucaklaşılması bizim için zor değildir. Dört yıllık zaman boyunca İYİ Parti bütün sorunlarını çözecek ve eskimiş, köhnemiş bu siyasi partilerin arasından Allah'ın izniyle bir güneş gibi doğacaktır. Herkes istiyor ki bu güneş batsın. Herkes İYİ Parti'nin raf ömrüne vaat biçiyor. Televizyonlara çıkıyorlar, konuşuyorlar. 'İYİ Parti şöyle, böyle olacak' diyorlar. Ben sizin İYİ Parti'nin ne olacağını gösteriyorum. Burada her siyasi partiden insanlar var. Herkes burada. Bütün bu arkadaşlarımız el birliği, işbirliği ve gönül birliği yaparlarsa, bize raf ömrü biçenler bir daha televizyonlara çıkamayacaklar. Burası birliğin, birlikteliğin sembolüdür."