Dervişoğlu, kabine değişikliğini yorumladı: Akın Gürlek çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müsavat Dervişoğlu, açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu'na değil, ailesine yapılanlara bir bakın. Allah'tan reva mıdır? Siyaset, hesaplaşmayı aileler üzerinden yürüttüğü anda meşruiyetini kaybeder" dedi.

"Devlet, hukukun dışına çıktığı anda güçlü değil, korkak olur" diyen Dervişoğlu, "Suç varsa elbette ki soruşturulur. Ceza varsa, gerekiyorsa elbette verilir ama hukukla, adaletle verilir. İntikamla, gözdağıyla, ibretlik işlerle değil. Vicdanla ve yasayla verilir. Bu ülkenin ihtiyacı daha fazla korku değil, biraz olsun adalettir" ifadelerini kullandı.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Kabine değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, "Tam gece yarısı kabinede bir değişiklik yapıldı. Önemli iki bakan görevlerinden alınarak yerlerine yenileri getirildi. Tek bir kararnameyle, tek bir imzayla, tek bir kararla. Tek adam rejimleri öyledir. Tek adam rejimlerinde biri gider, diğeri gelir. İsimlerin, şahısların hiçbir önemi yoktur. Kabinenin başı haricinde hiçbir değişiklik de bağlayıcı değildir" diye konuştu.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Bütün bakanlıklar artık siyasi unsur haline gelerek Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını yerine getiren temsil makamlarından öte bir anlam ifade etmemektedir. Bu açıdan yeni kabine değişikliği ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki illüzyondan başka bir şey değildir."

AKIN GÜRLEK YORUMU

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması ile ilgili de konuşan Dervişoğlu, şunları söyledi: