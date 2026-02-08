Dervişoğlu, kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş’i ziyaret edecek

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in yerel kıyafetli fotoğrafını paylaşarak kullandığı ifadelere ilişkin Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dervişoğlu, "Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı’ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter; nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Parti’nin tartışmasız duruşu budur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Emin Korkmaz’ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var" ifadeleri yer almıştı.

İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.