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Dervişoğlu, Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasına yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarıyla ilgili, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok" dedi.

Güncel
  • 26.06.2024 12:29
  • Giriş: 26.06.2024 12:29
  • Güncelleme: 26.06.2024 12:35
Kaynak: ANKA
Dervişoğlu, Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiasına yanıt verdi
Fotoğraf: DepoPhotos

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlık için kendisiyle yarışan Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarıyla ilgili, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok" dedi.

Grup toplantısındaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, partinin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın partisinden istifa edeceğine yönelik iddiaların soruyu şöyle yanıtladı:

"Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız."

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