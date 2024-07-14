Dervişoğlu: Makamların peşinde koşanlara sarayların vebal yüklü yolları açık olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Akıtılacak alın terinin değil, önüne konacak makamların peşinde koşanlara, koltukların, şatoların, konakların, köşklerin ve sarayların vebal yüklü yolları açık olsun" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da "Her gün yeniden doğarız" sloganıyla düzenlediği 3 gün süren değerlendirme kampı sona erdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin katıldığı kampın kapanışında konuştu.

İstişare etmenin, birbirini dinlemenin, ortak akılla hareket etmenin İYİ Parti'nin en önemli kuruluş kodu olduğunu belirten Dervişoğlu, "Birbirimizle ve milletimizle konuşmak, dinlemek ve istişare etmek, bu iktidarın defi adına sürekli olarak yapmamız gereken en mecbur olduğumuz iştir. Ve bu bir seferberlik hali olmalıdır" dedi.

Partilerini sokakta bulmadıklarını, suni bir gündemle ve şahsi amaçlarla inşa etmediklerini belirten Dervişoğlu, partinin milletten aldıkları talimatla millete hizmet amacıyla kurulduğunu söyledi.

"İNANMAYAN VARSA YOLU AÇIK OLSUN"

İYİ Parti'yi iktidara taşıyana kadar çalışacaklarının altını çizen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"'Biz' hedefi karşısında, 'ben' demenin hoyratlığına ve kibrine kapılan, kendini partisinden ve milletten üstün tutanlara, kerameti 'biz olmakta' değil, 'ben olmakta' arayanlara, kıymeti kendinden menkul olanlara, her şeyi kendinden bilenlere, akıtılacak alın terinin değil, önüne konacak makamların peşinde koşanlara, koltukların, şatoların, konakların, köşklerin ve sarayların vebal yüklü yolları açık olsun. Dünümüzü unutmayacağız, yarınların peşinde koşmaktan vazgeçmeyeceğiz, dalından kopmuş yaprak misali savrulmayacağız. Rüzgar ekenlere fırtına biçeceğiz.

Ekmeğimizi küçülten, haklarımıza ve haysiyetimize saldıran, devletimize ve milletimize aidiyeti sarsan bu derin ve organize kötülüğe karşı iyiliğin bayrağını yükseltmek için bugün yeniden 'vira bismillah' diyoruz. Ben bu kutlu yolda iyilik sancağını yükseklere kaldırıp yürüyorum. Onu zafer burçlarına taşımak sizin ellerinizde. İnanan bizimle yürüsün, inanmayan var ise onun da yolu açık olsun."