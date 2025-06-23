Dervişoğlu'ndan AKP grubuna ziyaret

İYİParti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de AKP Grup Başkanı AbdullahGüler ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, görüşmede, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk arasında yaşanan tartışmaya değindi.

Dervişoğlu, "18 Haziran tarihinde TBMM'de yaşanan birtakım olaylarla ilgili TBMM Başkanlığı'na yaptığımız bir müracaat var. O müracaatın kapsamı üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Buradan çıkıp, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceğim. Yarın da TBMM Başkanı ile buluşup, konu ile ilgili görüşlerimi kendileriyle paylaşacağım. Ayrıca hem MHP grup başkan vekillerine hem de Yeni Yol grubuna, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak üzere grup başkan vekillerimiz gidecekler. Konu bundan ibarettir" diye konuştu.

"İÇ TÜZÜK İHLALİ SAYILABİLECEK OLAYLAR YAŞANDI"

AKP Grup Başkanı Güler, ziyaret nedeniyle Dervişoğlu ve heyetine teşekkür ederek, "Geçen hafta Meclis'te İç Tüzük ihlali sayılabilecek bazı olaylar meydana geldi. Buna yönelik olarak İYİ Parti grubu ve Sayın Genel Başkan bizleri bilgilendirdi. Kendilerinin Meclis Başkanlığımıza verdikleri bir dilekçeleri var, bu konuyla ilgili bizlere ayrıntılı bilgi verdiler" dedi