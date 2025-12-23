Giriş / Abone Ol
Dervişoğlu'ndan asgari ücret tepkisi: "Milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun" dedi.

  • 23.12.2025 20:50
  • Giriş: 23.12.2025 20:50
  • Güncelleme: 23.12.2025 20:52
Kaynak: ANKA
Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Açlık sınırının altında bir asgari ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir. Bunu kime, nasıl izah edeceksiniz? Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun."

