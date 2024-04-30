Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin 'ihanet' sözüne yanıt

TBMM'de düzenlenen törenle mazbatasını alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ihanet' sözüne, "Kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Ona bakarak hukuk oluşturursanız, daha önce kimlere ne söylediler, bugün hangi çizgide ona bakmamız lazım" yanıtını verdi. Yeni anayasa tartışması hakkında Dervişoğlu, "Tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa millete verilmiş sözümüz var, buna karşı set oluruz" dedi.

İYİ Parti'de Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Herkes emin olsun. Türkiye'nin yaralarını birbirimize sarılarak saracağız. Türkiye'nin sıkıntılarını gönül birlikleri içinde aşmaya çalışacağız. Önümüze çıkarılmak istenen engelleri de bir bir geçeceğiz" dedi.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "İYİ Parti Parlamento Grubu ve parti teşkilatları olarak da hazırlıklarımız tamam. Her şeye verilecek bir cevabımız, her konuda söylenecek bir mesajımız da var. İyiler ve cesurlar bundan 7 yıl önce bir parti kurdular. Değişiklik, çok şeyin değişmesine vesile olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" şeklindeki açıklamasına da yanıt veren Dervişoğlu, "Kendisi bir açıklama yapmış. Çok sayıda genel başkan bizzat arayarak tebrik etti. Yaptığı açıklamayı da özenle okudum. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Karar tabii ki kendilerinindir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Bazı beyanları var, kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Ona bakarak hukuk oluşturursanız, daha önce kimlere ne söylediler, bugün hangi çizgide ona bakmamız lazım."

Bahçeli'ye yönelik, "Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım, ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı maksadı aşan ifadelerde bulunmadım" diyen Dervişoğlu, şunları söyledi: "Üzerimde hakkı ve emeği var. Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak, bu zamana kadar yapmış olduğumuz yolculukların hayatımızda önemli bir yeri var. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam."

KORAY AYDIN'A YANIT

İYİ Parti kongresinde genel başkanlığa aday olan Koray Aydın'ın "Partide yenilik olmadı, çok sayıda istifa var" sözleri de sorulan Dervişoğlu, "Görevi teslim almadım. İstifa var mı yok mu bilmiyorum. Özellikle 3 adaylı bir kongreden sonra birtakım kırgınlıklar olabilir. Hayal kırıklıklarına bağlı olarak da insanların ağzından kontrolsüz laflar çıkabilir."

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni anayasa tartışmaları ile ilgili de değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu, "Türkiye'nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa millete verilmiş sözümüz var, buna karşı set oluruz. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz. Yetkili kurullarım var, müzakere edeceğiz ve yapılması gereken ne varsa onu yapacağız" ifadelerini kullandı.