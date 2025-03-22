Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: "İstersen PKK kongresinin başkanı olabilirsin"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK'nin fesih kongresi için tarih ve yer öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Bahçeli'ye “Allah seni ıslah etsin” diye seslenen Dervişoğlu, 4 Mayıs tarihinin neden seçildiğini şu sekilde anlattı:

"Özel günler ve tarihler seçmekte uzmandır. 4 Mayıs 1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve diğer hükümet üyelerinin imzasıyla Dersim Tenkil Harekâtı’nı başlatma kararı almıştır. Yani Dersim’deki isyana karşı çıkmak için 1937 yılının 4 Mayıs’ında Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar almış ve oradaki isyanı bastırmıştır. 4 Mayıs Dersim Katliamı’nın resmi olarak başlatıldığı gün olarak tarif ederler bölücüler ve 4 Mayıs tarihini büyük bir acı ve yas günü olarak anmaktadırlar.

'YAZIKLAR OLSUN'

Kendi kendine 4 Mayıs demiyor. Beni iyi anlayın. Bu tarih Kürt siyasi hareketleri ve batıdaki Türk düşmanları tarafından tarihsel bir yüzleşme ve adalet talebi açısından önemli bir gün olarak vurgulanıyor. Bunlar nasıl 29 Ekim tarihinde Irak’ın kuzeyinden peşmergeleri, Cumhuriyet Bayramı’nda nasıl Suriye’nin kuzeyine götürdülerse, Avrupa Birliği Uyum Yasaları’nı Erzurum Kongresi’nin yapıldığı salonda nasıl imzaladılarsa, bugün de Türkiye’ye düşman olanların tezlerini benimsediklerini ifade etmek bakımından tarihi günleri şifre olarak kullanıyorlar. Buradan bunu yapanlara ‘Yazıklar olsun’ diyorum!”

"KONGRENİN DİVAN BAŞKANI OLABİLİRSİN"

3 Mayıs’ın ise Türkçüler Günü olduğuna işaret eden Dervişoğlu, “Sen Sayın Devlet Bahçeli, o kongreyi DEM Partili belediye başkanının riyasetinde Malazgirt’te kurdurabilirsin ve hatta istersen o kongrenin divan başkanı bile olabilirsin. Ama ben Antalyalı gardaşlarımla Ankara'da Türkçüler Günü’nü kutlayacağım” diye ekledi.