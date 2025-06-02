Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye: "Kendileri konuşursa ne demek istediğini ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün DEM Parti'nin ardından İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

"KAMUOYUNUN SIHHAT DERECESİ YÜKSEK BİLGİLERE İHTİYACI VAR"

Faydalı bir görüşme olduğunu belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye konusu ile ilgili bu amana kadar ifade ettiğimiz tüm karşı duruşlar bugün de geçerliliğini koruyor. Terörsüz Türkiye’yi bu ülkede yaşayan herkes ister, terörsüz Türkiye’yi istemeyen olmaz ama terörsüz Türkiye’nin yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesiyle yerleştirilmesi hususuna itirazımızı Sayın Meclis Başkanımıza da ifade ettim. Bu zamana kadar konuyla ilgili devlet katından saydığımız bilgilendirme yapan tek kişidir sayın Meclis Başkanımız. Bu konuda sıhhat derecesi yüksek bilgilere ihtiyacı vardır kamuoyunun. O noktada da duyarlılık sergileneceği kanaatini taşıyorum.”

Numan Kurtulmuş ise şunları kaydetti:

“Türkiye siyasetinde farklı görüşlerin görüşlerini paylaşması, müzakere ortamının ciddi şekilde canlı tutulmasının Türkiye siyasetine ve demokrasiye yapılacak en büyük katkılardan biri olduğu kanaatindeyim. Bu çerçevede sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla birlikte kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye’nin hem güncel meseleleri üzerine hem de özellikle bundan sonraki süreçte devam edecek terörsüz Türkiye’nin oluşturtulması bağlamında, TBMM’de yürütülecek çalışmalar çerçevesinde görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaşma imkanı bulduk. Ben de bu görüşmeyi olumlu bulduğumu ifade etmek istiyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında TBMM'de 100 milletvekilinin katılımıyla oluşturulmasını önerdiği komisyona dair de konuşan Dervioğlu, “Ağzından bir şey duymadım, kendileri konuşursa ne demek istediğini ifadelerindeki şifreler arasından süzeceğim” yanıtını verdi.

Komisyon konusunda kafa karışıklığı olduğunu belirten Dervişoğlu, şunları söyledi: