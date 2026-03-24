Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Öcalan' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi'nin Gençlik Parkı'nda düzenlediği 'Nevruz Bayramı kutlama programında' konuştu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kutlamalardaki bazı pankartlara ve sloganlara tepki gösteren Dervişoğlu, "Nevruz münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydanlarda kafa tutulmuştur. Türk milliyetçileri buna izin vermeyecektir" dedi.

"DEVLETE KAFA TUTULDU"

Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Meydanlarda olup bitenlerin reklamını yapmak istemiyorum ama siz de ben de biliyoruz ki, yaklaşık yarım asırdır terörle sağlanamayan mesafeyi geride bıraktığımız iki yıl içinde atılmış adımlarla mümkün kıldılar. Terör örgütünün talep ve beklentileri silahla temin edilmedi ama bir yerlerle kırmızı hattı olanların ortaya koyduğu stratejilerle terör örgütü ve onu yönetenler mesafe aldılar. Meydanlarda neyin konuşulduğunu biliyorsunuz. Ben bunu şöyle tanımlıyorum: Nevruz münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydanlarda kafa tutulmuştur. Türk milliyetçileri buna izin vermeyecektir. Herkes bunu böyle bilmek ve anlamak mecburiyetindedir. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete, onun kurduğu Cumhuriyet’in değerlerine, tarihi birtakım yerlere nazire yapar gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kodlarıyla oynanmak istenmektedir."

"ÖCALAN İSTİYOR, BAHÇELİ SESLENDİRİYOR"

Program çıkışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki, “PKK’nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz” şeklindeki sözleri sorulan Dervişoğlu, şu yanıtı verdi: