Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler: "İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya sert tepki göstererk "Sen istersen gidip İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin" dedi.

Dervişoğlu, partisinin Meclis'te düzenlediği, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrıya ilişkin "Sen gerçekte gelip konuşmasını mı istiyorsun yoksa serbest mi bırakılmasını mı istiyorsun? Sen yeni bir af planına mı hazırlık yapıyorsun? Sen ne söylediğinin bilincinde misin? Sen istersen gidip İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin" dedi.

Dervişoğlu, "Saray kadrolarının istediği fotoğraf ortaya çıkmıştır. İmralı'da aylardır görüşme trafiği yürüten sonunda da malum ortağın çatallaşmış sesinden terörist başını Meclis'e davet eden zihniyet ya kandil ya imralı ya ölüm ya da sıtma tercihini Türk milletine nasıl dayatacağını göstermiştir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mardin'de DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan ile birlikte aynı otobüsün üzerinde açıklama yapmasını değerlendiren Dervişoğlu, "Tuncer Bakırhan Özgür Özel ile çıktığı otobüsün üzerinden 'Şeyh Saitler, Sakineler ne yaptıysa aynısını yapacağız' diyor. Cumhuriyet devleti Şeyh Saitlere ne yaptıysa aynı muameleyi göreceksiniz" diye konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Normalleşme sürecine başlattıklarından beri uyardık. Bu girdiğiniz yol yol değildir. Tek dert koltuğunda zatı koltuğunda tutumaktır dedik.

Bizim verdiğimiz mücadelenin ana kaynağı ise Türk Milletidir. Hep birlikte yarının Türkiye'sini biz kuracağız.

Oynadığınız oyunun tek bir amacı var. Türksüz ve Cumhuriyetsiz bir ülke. Biz bu oyunda figuran olmayacağız. Oynadığınız oyunları bozacağız.

Devletle barışamayan milliyetçiliği ayağının altına alan bir zihniyet ile karşı karşıyayız.

AKP VE DEM aynıdır. Demokrasiyimiş insan haklarıymış ikisinin de umrunda değildir. Onlaarı ayıran değil birleştiren unsurlar daha fazladır. İkisinin de amacı Cumhuriyetle hesaplaşmaktır.

Erdoğan TBMM'yi yok saymaktadır. Saray rejimi, bizler o ne gösteriyorsa ona evet deyip alkışlayalım sitiyor. Bu yasama erkini yok etmektedir. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz.

Sen gerçekte gelip konuşmasını mı istiyorsun yoksa serbest mi bırakılmasını mı istiyorsun? Sen yeni bir af planına mı hazırlık yapıyorsun? Sen ne söylediğinin bilincinde misin? İstersen gidip İmralı'da grup toplantısı yapabilirsin."

Ayrıntılar geliyor...