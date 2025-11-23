Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye tepki, CHP'ye çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Trabzon İl Kongresi'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Dervişoğlu, açıklamasında, "Bahse konu siyasi partinin genel başkanı 'İşin vekille olmadığını, aslının TBMM’ye gelmesi gerektiğini' söyledi. 'Abdullah Öcalan buraya gelsin, umut hakkından yararlanmak istiyorsa, örgütünü feshettiğini açıklasın ve umut hakkından sonuna kadar yararlansın' dedi" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şunları söyledi: "Bu yapılan iş ve işlem teröre, terörist başına, terörün uzantısı olan siyasi partiye cüret ve cesaret vermekten başka bir şey değildir. Anayasamıza, kanunlarımıza göre de suçtur. Bu büyük millete karşı bu suçu işleyenler gün gelecek adalet huzurunda vallahi de billahi de hesap verecektir."

CHP'YE ÇAĞRI

CHP'ye çağrıda bulunan Dervişoğlu, "Bugün CHP karşı durdu ve İmralı ziyaretine katılmayacağını söyledi ama komisyonda çalışmaya devam edeceğini de ifade etti. İmralı’ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan çekilmelidir. Bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır" ifadelerini kullandı.