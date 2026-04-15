Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'TRÇ İttifakı' yanıtı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisine tepki gösteren İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "Allah kimseye gençliğinde Alparslan Türkeş’in tedrisatından geçirip, yaşlılığında Doğu Perinçek çizgisinde siyaset yapmanın dayanılmaz hafifliğini yaşatmasın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ABD ve İsrail'e karşı kurulmasını önerdiği Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisine tepki gösterdi.
İthalat ve ihracat verilerine işaret eden Dervişoğlu, "Türkiye’nin Rusya ve Çin’e daha fazla yakınlaşacak alanı kalmamıştır. Tam tersine, Moskova’ya ve Pekin’e gidip ittifak tezgâhlamak yerine, ikili ticaretteki dengesizliği giderecek ciddi görüşmelere başlamak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
"BU İKTİDAR DEVLETİ YÖNETMİYOR"
İktidarın devleti yönetmediğini savunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:
"Bu iktidar devleti yönetmiyor; devleti paylaştırıyor. Ekonomiyi düzeltmiyor; milletin borcunu büyütüyor. Sosyal devleti güçlendirmiyor; muhtacın kapısına tahsilat kâğıdı gönderiyor. Eğitimi iyileştirmiyor; öğretmen adayını yeni belirsizliklerin içine sürüklüyor. Dış politikayı millî menfaatle yürütmüyor; Türkiye’yi başkalarının hesabına açık hale getiriyor. Biz yalnızca bir atamaya karşı çıkmıyoruz. Devletin akrabalık düzenine çevrilmesine karşı çıkıyoruz. Biz yalnızca bir ekonomik programa itiraz etmiyoruz. Vatandaşın borçla, yoksulluğun yardımla, emeğin çaresizlikle yönetilmesini reddediyoruz. Biz yalnızca bir dış politika beyanını eleştirmiyoruz, Türkiye’nin başkalarının savaşına, başkalarının krizine, başkalarının stratejisine eklemlenmesine karşı duruyoruz."