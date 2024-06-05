Dervişoğlu'ndan CHP Lideri Özel'e sert sözler: "Ayıp ve utanç verici"

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Dervişoğlu, iktidar ve ana muhalefet partisi CHP'ye eleştirilerde bulundu. İktidarı "normalleşme" adımları üzerinden eleştiren Dervişoğlu, CHP lideri Özel'i de İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan isimler üzerinden hedef aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına, iktidarın siyasette 'normalleşme' çağrılarına yönelik eleştirilerle başlayan Dervişoğlu, "tek adam" rejiminin sebep olduğu sorunları anlattı. 21 yıllık AKP iktidarında devlet kurumlarına yerleşen cemaat ve tarikatların bu kurumlardan çıkarılması, kamuda liyakatsızlığa son verilmesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçilmesi çağrısı yapan Dervişoğlu, "İktidar ve avanelerine sesleniyorum; hodri meydan gelin normalleşelim" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Devamla İYİ Parti'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya'ya tepki gösteren Dervişoğlu, "Bir dalı bırakmadan başka bir dalı tutmak, maymunların hareket stratejisidir" dedi.

CHP lideri Özel'in açıklamalarını da hedef alan Dervişoğlu, "Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise, bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. TBMM’de siyasette yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabi" diye konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tek adam rejimi güdümlü bir muhalefet yaratmak için durmadan çalışmaktadır. İstediği şey varlığını millet yerine muktedirlere borçlu olan görevini saraydan alan bu başıbozuk düzenin neferi olmaktan başka hiçbir görevi olmayan bir Meclis dolusu kalabalık yaratmaktır.

Yaratmaya çalıştığı bu siyasetçi kalabalığının görevi her bir yenisi yaşanan türlü hukuksuzluklar, bitmeyen utanmazlıklar karşısında milletin çığlıklarını bağırtılarla susturmaktır.

"TARİKATLARI DEVLET KURUMLARINDAN SÖKÜP ATIN"

Milleti ‘Türkiye Yüzyılı’ masallarıyla ölüm uykusundan uyandırmaması, iyi günler ileride nakaratıyla kader diye pazarladıkları karanlığa mahkum bırakmasıdır. Bu garabete de normalleşmek diyorlar. AKP iktidarı milletimize yumuşama masalı anlatıyorlar. Anlıyoruz ki anormallikleri kendilerini bile şaşırtıcı hale geldiğinden normalleşmeden bahsediyorlar. İktidar ve avenelerine sesleniyorum; hodri meydan haydi normalleşelim. Yargıda emniyette jandarmada devletin tüm kurumlarında cemaatleri, tarikatı söküp atın. Görelim, normalleşelim.

Bunları yapamayacaksanız bizi milleti yeni anayasa oyunlarıyla yeni çözüm tuzaklarıyla bitmeyen yargı reformlarıyla, uzlaşmacı demokrat pozlarıyla oyalamayın. Karşılıklı çay içmelere ben normalleştim tiratlarıyla içi boş hamasetinizle işçinin emeğiyle, memurun göreviyle, gencin umuduyla, kadının namusuyla, çocuğun geleceğiyle, öğrencinin eğitimiyle, hayvanının canıyla, ülkenin itibarıyla, vatanın hudutlarıyla devletin saygınlığıyla oynadığınız bu ucuz film artık İYİ Parti sayesinde gösterimden kalkmıştır.

"TÜRKİYE'Yİ KARARMIŞ AMPULÜNÜZLE BİR YERE GETİREMEZSİNİZ"

En tepede tek adam altında ise onlarca yüzlerce küçük adamcıklarla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yeni adamcıklar ortaya çıkarken sokakta çetelerin piyasada baronların fink attığı yerde biz asla figüran olmayacağız.Artık çoktan devrilmiş bu davanızı kararmış ampulünüzle Türkiye'yi artık bir yere getiremezsiniz.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise, bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. TBMM’de siyasette yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabi. O zaman siyasi ahlak kurallarıyla bağdaşmayan bu davranışınıza göstereceğimiz tepkiyi en başında kabullenmiş olacaksınız. Bir dalı bırakmadan bir başka dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir.

Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine aynı işi tekrar edenlerin iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp iktidar ile oluşturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışığı da görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak ortaya saçtıkları kirli pazarlıkların da farkındayız. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Hepsine buradan sesleniyorum. Giy söyle kayzerine ufukların sürüsüyüz baykuştan pervamız yok biz şahinler sürüsüyüz."

Ayrıntılar geliyor....