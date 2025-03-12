Dervişoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na sert sözler: "İhanetin iç cephesi"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İktidarın ekonomi politikalarına tepki gösteren Dervişoğlu, "7 yıldır tek haneli enflasyon rakamı masalı anlatmaları, yoksulluk ve korku siyasetlerinin bir kılıfıdır. Bu darboğazdan çıkarılmamızın sebebi de budur. Ancak minare artık kılıfına sığmamaktadır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren Dervişoğlu, "Sözde Hazine Bakanı, özde tahsildar Mehmet Bey utanmadan çıkıp 'maaşlar bütçe üzerine yüktür' diyebiliyor" ifadelerini kullandı.

YENİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

Dervişoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı yeni süreç ile ilgili, "Yaşadıklarımız, duyduklarımız, verilen fotoğraflar bu ihanet sürecinin iletişim kampanyalarıdır. Beştepe, İmralı, Balgat hattında artık şaşıracak hiçbir şey kalmamıştır" dedi.

BAHÇELİ'YE GÖNDERME

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için "PKK’nın kurucu önderi" ifadesini kullanmasına gönderme yapan Dervişoğlu, "Eli kanlı müebbetlik bebek katilinin 'kurucu önder' diye bahsedilebildiği bir aşamaya gelmiştir. Türkiye böyle bir delirmişlikle ilk defa imtihan edilmektedir. Ve bu aşama içerisinde bir terör devleti doğurtulmaktadır" dedi.

HTŞ-SDG ANLAŞMASI

HTŞ ile SDG arasında yapılan anlaşmaya değinen Dervişoğlu, "Saray ve onun iç cephesindeki bütün ihanet ortakları büyük bir sevinç içerisindeler. Bu sevince de artık şaşırmıyoruz. Cumhur koalisyonu, ihanetin iç cephesi sevinç ve tasada Türk milletiyle değil; teröristlerle birlikteler, kalp kalbeler ve maalesef göz gözeler" ifadelerini kullandı.