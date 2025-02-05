Dervişoğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması: Kişiselleştirilmesini doğru bulmuyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Dervişoğlu hem iktidarın muhalefete yönelik başlattığı soruşturmalar hem de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı adayını konuşmak için erken" sözleri hakkında konuştu.

İktidarın bütün muhalefete soruşturma açtığını belirten Dervişoğlu, kendisine yapılan tehditlere karşı ise adım atılmadığını söyledi:

"Muhalefete karşı her küçük meseleden soruşturma açan hükümet, Meclis'te grubu olan bir partinin genel başkanı tehdide uğradığında harekete geçmiyor. Muhalifleri bastırmak, sindirmek, amacıyla bir tahlikat ortamı oluşturuluyor. Günü gelecek ve oluşturdukları bataklıkta boğulacaklar."

"BİR PARTİNİN İÇ MESELESİ OLARAK ELE ALINMASI DOĞRU DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik sürecin başladığını ve adayın parti üyelerine sorularak belirleneceğini açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın 'adaylık için erken' sözlerini de değerlendiren Dervişoğlu, şöyle konuştu: