Dervişoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı seçimi protesto edilsin' çağrısı: Muhalefet Meclis çoğunluğuna yönelmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında kısa bir konuşma yaptı.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması için "Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir" diyen Dervişoğlu, "Türkiye’nin huzuru hedef alınmaktadır. Türk milletinin iradesi ayaklar altına alınmaktadır.

Günlerdir uyarıyoruz, milletimize, ülkemize bu kötülüğü yapmayın diyoruz. Ülkemizi kaosa sürükleyecek adımlar atmaktan uzak durun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"İktidarın gözünü maalesef hırs bürümüş" diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Hiçbir demokratik ülkede yaşanmayacak, hiçbir demokrasinin kaldıramayacağı ne varsa, hemen hepsini, Recep Tayyip Erdoğan iktidarı ülkemize yaşatıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.

Egemenlik de kayıtsız şartsız milletindir"

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ PROTESTO EDİLSİN" ÇAĞRISI

Müsavat Dervişoğlu, "Erdoğan iktidarının bugün yaptığı işin adı; anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Bu tam manasıyla bir sivil darbedir. Bu korkunç adım, Erdoğan marifetiyle işlenen anayasal bir suçtur. Buradan Cumhuriyet’in şerefli savcılarına suç duyurusunda bulunuyor, bu zorbalığı aziz milletimize de şikayet ediyorum" dedi.

"MUHALEFET MECLİS ÇOĞUNLUĞUNA YÖNELMELİ"

"Madem ki her şey, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Erdoğan’ı ömür boyu o makamda tutmak için yapılıyor, o zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır" diyen Dervişoğlu, "Anayasa’yı tanımazlık devam ederse ve adaylığın yolu açılır, muhtemel rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar sürerse, yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin protesto edilmesidir. Tüm muhalefet yüksek bir meclis çoğunluğuna yönelmeli, bu ceberrut yönetimin kanun yapma yetkisi elinden alınarak eli kolu bağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

"NEMRUT KADAR BİR İTİBARLA ANILACAKSIN"

Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:

"Siyaseti, muhalefeti, yetmiyor adayları belirliyorsun. Cumhuriyetin kurumlarını budamakla da yetinmiyor milletin seçebilmek yetkisini bile gasp ediyorsun. Sen böyle yaparak, aslında gayrı meşruluğunu ilan ediyorsun. Hangi dış politik şartlar sana bu cüreti veriyorsa bilinsin ki hepsi geçecektir ve sen artık gayrı meşruluğunu ilan ettiğin bu iktidarınla değil yeni bir devlet kurmak, değil bir anayasa yapmak, ancak Kral Nemrut kadar bir itibarla anılacaksın."