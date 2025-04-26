Dervişoğlu'ndan 'DEM Parti' eleştirilerine yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon’da bir otelde düzenlenen partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, 23 Nisan Resepsiyonu’nda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile yaşadığı diyalogun ardından gelen tepkilere yanıt verdi.

Dervişoğlu, “Neymiş DEM’lilere gülmüşüm. Güldüm, yine gülüyorum. TBMM’nin açıldığı günlerde yapılan hiçbir resepsiyonda o dönemdeki HDP’lilerin bugünkü DEM’lilerin bulunduğuna şahit olmadım. Demek ki İmralı üzerindeki pazarlıklar bu boyuta gelmiş ki; TBMM’nin manevi varlığını kabul etmeyen, Türkiye Cumhuriyeti’ni tanımayan, İstiklal Marşı’nı okumayanlar Atatürk’ün kurduğu TBMM’nin kuruluş yıl dönümünde resepsiyona gelmişler. Buna gülmeyeceğim de neye güleceğim” dedi.

bahçeli'ye sert sözler

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Sen kime milliyetçilik öğretiyorsun. Öcalan canisi Meclis’e gelsin konuşsun diyen ben miyim? Öcalan canisine İmralı’da ev tahsis etmeye çalışan ben miyim? Terörist başından, barış güvercini icat etmeye kalkışan ben miyim? Öcalan, Meclis’e gelsin dediklerinde; ‘Cesetlerimizi çiğnemeden bu Meclis’e giremez’ diyenim ben. Suriye’nin kuzeyinde teröristan kurmaya kalkışan ve bunda bir ölçü mesafe alan, 50 bin evladımızın katilinin yol haritasını çizdiği programa tabi olan ben miyim? Ben bu proje ‘geçit vermeyiz’ diyenlerdenim. Siz kime milliyetçilik öğretiyorsunuz? ‘Terörsüz Türkiye olsun, PKK kongresini toplasın. O kararlar da Türkiye tarafından tanınsın’ Allah’tan korkun, kuldan utanın. Size yazıklar olsun. Şehidi biz veriyoruz, kararı siz mi vereceksiniz sanıyorsunuz? Sonuna kadar direneceğiz. Trollerini harekete geçmek üzere düğmeye basanlara buradan sesleniyorum; Müsavat Dervişoğlu hesap vermez ama zamanı gelince hesap nasıl soracaktır göreceksiniz.

'HANGİ FELAKET GELDİYSE YA FAİLİ YA BORAZANI'

Öcalan, Meclis’te konuşsun diyen adam o dönemde de ‘Cumhurbaşkanı zaten olağanüstü şartlarda olağanüstü yetkiler kullanıyor. O zaman bu yetkileri hukukileştirelim’ dedi. Bu zat, Türkiye’nin başına hangi felaket geldiyse ya failidir ya da o fiili işlemek isteyenin borazanıdır. Biz bunlara karşı çıkıyoruz diye tahditler alıyoruz. Hiç endişeye mahal yok. Şehit ve gaziler ile onların ailelerinin duaları bizlere yeter.”