Dervişoğlu'ndan ekonomi eleştirisi: Bu kafa iktidardan düşmedikçe fiyatlar da düşmez

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomiyi ve Erdoğan'ın Esad hakkındaki sözlerini değerlendiren Dervişoğlu, "Bu kafa iktidardan düşmedikçe, ne bu fiyatlar düşecek ne de halkımızın alım gücü yükselecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu'nun gündeminde zamlar ve Suriye meselesi vardı.

Sözlerine 31 sene önce Sivas Madımak Katliamı'nda katledilen aydın ve yazarları anarak başlayan İYİ Parti lideri, şunları söyledi:

"Orada hayatını kaybeden 35 insanımızı bir kere daha rahmetle anıyorum. Cumhuriyet her bir vatandaşımızı milletimizin şerefli bir mensubu olarak eşitler. Dinimiz, mezhebimiz, kökenimiz ve rengimiz ne olursa olsun, Milletine, devletine ve yasalara bağlı herkes kanun önünde eşittir. Bu bakımdan Madımak’ta saldırıya uğrayan yalnız Alevi vatandaşlarımız değil, Cumhuriyetin bizatihi kendisidir."

"SAHTE BAHARLARDAN SONRA DAHA BÜYÜK KIŞLAR GELECEĞİ AÇIK"

Daha sonra üst üste gelen zamları eleştiren Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında şöyle konuştu:

"Mehmet Şimşek gibi bir duyun-u umumiye memuru varken, yaşanacak olası sahte baharların arkasından daha büyük kışlar geleceği açıktır. Bu kafa iktidardan düşmedikçe, ne bu fiyatlar düşecek ne de halkımızın alım gücü yükselecektir."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad hakkındaki sözlerini de değerlendiren Müsavat Dervişoğlu, bugüne kadar yürütülen Suriye politikasını şu sözlerle eleştirdi:

"Geldiğimiz noktada, Erdoğan ve Emevi Camii’inde namaz kılma hülyasına kapılan ihvancı, ensarcı avanesinin Türkiye’yi soktuğu malum Ortadoğu bataklığı macerasının neticesinde Türkiye’nin bir mülteci kampı haline getirilmesi, 'Hata yapmışız Allah bizi affetsin' diyerek içinden çıkılabilecek bir iş değildir."