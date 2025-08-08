Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a açık mektup: Türkiye’yi terörden kurtarmıyor, katillerinin taleplerine rıza gösteriyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup yazdı.

Mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Dervişoğlu, Erdoğan'ın mektubundaki ifadelere de yanıt verdi.

Süreçteki görüşmelerden bahseden Dervişoğlu, "Mukaddesimiz Şehit Aileleri ve Gazilerimizin de aklınıza gelmiş olmasını, gecikmiş de olsa olumlu buluyorum" dedi.

"İSTEDİKLERİ HER ADIMI ATIYORSUNUZ"

PKK'li yöneticilerle görüşülmesine karşı olduğunu bir kez daha vurgulayan İYİ Parti lideri, "Ödenemez bu borcun gereklerinden biri de vatanımıza göz diken katillerle asla muhatap olmamak, taleplerini elimizin tersiyle itmek, hak ettikleri şekilde muamele etmektir" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere ediyor, Cumhuriyetimizin tapu senedini hedef almalarına sessiz kalıyor, komisyon önerilerini ve umut hakkı taleplerini muhatap alıp, istedikleri her adımı atıyorsunuz. Aziz şehitlerimizden yana olduğunuzu söylerken, katillerinin de taleplerine rıza gösteriyor hissiyatı yaratıyorsunuz.O sebeple siz Türkiye’yi terörden kurtarmıyor, teröristlerin istek ve emellerinin surda gedik açmasına göz yumuyorsunuz."

Erdoğan'ın mektubunda yer verdiği 'terörün ekonomide yarattığı kayıp' temalı kısma da tepki gösteren Dervişoğlu, "Evladını yitirmiş ailelere seslenirken, ekonomik kayıplardan bahsetmek de nedir? Hele de fırsattan istifade, sebep olduğunuz ekonomik felaketi aklamaya çalışmak, 'Bu sürecin sonunda bolluk gelecek' türünden gizli mesaj vermek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na uygun düşüyor mu?" ifadelerini kullandı.

"GİRDİĞİNİZ BU YANLIŞ YOLDA, ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Dervişoğlu, mektubunu şöyle sonlandırdı:

"Girdiğiniz bu yanlış yolda, Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz, Büyük Türk Milleti adına takipteyiz. Milletimizin de gördüğü hakikatin sözcüsü olacağız. Şu ya da bu sebeple, bu tehlikeli ve yanlış yola girmek mecburiyetinde bırakıldıysanız eğer, şahıs olarak değil belki ama devletin başı olarak çıkış aradığınızda, biz yine sorumluluğumuzun ve görevimizin başında olacağız."