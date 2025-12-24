Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a: Meclis'i uğraştırmasın atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Öcalan'ı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK'nin silah bırakma süreci kapsamında Meclis bünyesinde kurulan komisyona katılan partilerin hazırladıkları raporlara tepki gösterdi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Dervişoğlu, "Meclis'i uğraştırmasın atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Abdullah Öcalan'ı" dedi.

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP için "Belli ki kafaları hayli karışık" diyen Dervişoğlu, "MHP Genel Başkanı, İmralı ulakları ne söylüyorsa altına imza atarken; ortaya çıkan raporda ise İYİ Parti’nin, Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerinin altına imza atıyor (!) Haklı çıktığım için mutlu olacak değilim. Madem sonunda dediğime gelecektiniz böyle bir rapor ortaya çıkaracaktınız; bunca gürültüye, sürece önderlik etmeye kalkışmanın ne anlamı vardı?" dedi.

Erdoğan'ın süreçte bazen AKP Genel Başkanı bazen de Cumhurbaşkanı olarak hareket ettiğini söyleyen Dervişoğlu, "Madem ki sürecin arkasında olduğunu söylüyor, madem ki bu bir devlet ve yüzyılın projesi diye iddia ediyor. O halde yetkisi vardır. TBMM’yi ve Türk milletini hiç uğraştırmasın. Atsın imzayı, salabiliyorsa salsın Öcalan'ı. Halep ordaysa, arşın burada. Uzun Çarşı boydan boya. Gelin bakalım bekliyorum" diye ekledi.

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Dervişoğlu, devamla ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu. "Abdullah Öcalan’ın şartlarını düzeltmek isteyenler asgari ücretli ile emeklinin şartlarını düzeltmeyi akıllarının ucundan geçirmiyorlar mı?" diye soran Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu sefalet ücretiyle, sadaka bile sayılmayacak, tencereleri kaynatmayacak, evleri aydınlatmayacak, odaları ısıtmayacak bu ücretle Allah rızası için söyleyin bu parayla ayın sonunu getirebilmek mümkün müdür soruyorum size.

Sizin gördüğünüzü bu ülkeyi yönetenler görmüyor mu? Abdullah Öcalan’ın şartlarını düzeltmek isteyenler asgari ücretli ile emeklinin şartlarını düzeltmeyi akıllarının ucundan geçirmiyorlar mı soruyorum size."