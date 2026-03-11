Dervişoğlu'ndan İBB davası ile ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılara değinen Dervişoğlu, "Bu savaş, Türkiye için uzak bir coğrafya hadisesi değildir. Bu savaş, Türkiye için doğrudan doğruya milli güvenlik meselesidir. Enerji meselesidir. Gıda meselesidir. Sınır meselesidir. Devlet kapasitesi meselesidir. Ekonomik istikrar meselesidir" dedi.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Aynı zamanda bu savaş, Türkiye’yi yönetenlerin hazırlıklarını, sebep oldukları kırılganlıkları 'nasıl bir anlayışla ülkeyi yönettiklerini' açığa çıkaran büyük bir sınavdır. Çünkü biliyoruz ki, yıllardır birçok tehdit unsuru kapıdayken, asıl zaaflar, içeride büyütülmüştür."

"Bugün Türkiye’nin önündeki asıl sorun, dışarıdaki yoğun kargaşaya zayıflatılmış bir devlet yapısıyla yakalanmış olmasıdır" diyen Dervişoğlu, "Kurumlar arasındaki ahengi bozdular. Kurumsal aklı, kişisel sadakate kurban ettiler. Devleti, devlet gibi değil; dar bir siyasi çevrenin uzantısı gibi yönetir hale geldiler. Ve sonuç ortadadır" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şunları söyledi: "Burada mesele bir kişinin yanılması değildir. Burada mesele, devletin aşınmasıdır. Burada mesele, yönetimin ciddiyet kaybıdır. Suriye’de bunun bedelini zaten ödemedik mi? Bir gün 'kardeşim' dediler. Sonrasında sınırdaki mayınları temizlediler. Ertesi gün düşman ilan ettiler. Bir gün 'stratejik derinlik' dediler, o derinlikte Türkiye’yi boğdular. Ve şimdi, milyonlarca sığınmacı, sınır güvenliğinde zafiyet, toplumsal ve ekonomik yükler, dış politikada savrulma ile baş başayız."

"Bugün 'sıra Türkiye’de' diye konuşanları elbette hafife almıyoruz" diyen Dervişoğlu, "Ama şunu da biliyoruz: Hasımlar güçlü devletin kapısını zorlayamaz; çakal gibi, zayıflayanların çevresinde dolaşırlar. Cesaretlerini kendi emel ve arzuları kadar, O ülkeyi yöneten iktidarın beceriksizliğinizden, dağınıklığından, stratejik körlüklerinden alırlar. O iktidarın sistematik zaaflarından güç alırlar. Bugün zaaflar ortadadır. Risklerle tehditleri ayırt edemeyen, çıkarlarla fırsatları birbirine karıştıran bir iktidar vardır" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA ELEŞTİRİLER

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Tesadüfe bakın ki; Amerika’daki faili meçhul Halk Bankası davası düşüyor, sahibi meçhul S-400’lerden haber alınamıyor, Malatya Kürecik’te akıbeti meçhul patriotlar kalkışa hazırlanıyor. Türkiye’nin güvenliği açısından atılan her adım şüphesiz önemlidir. Ancak, bir iktidarın kapı arkası pazarlıklarının neye mal olacağı da önemlidir. Ülkenin güvenliği söz konusu olduğunda stratejik ortaklığı bile riske atabilen bu akıl, kendi ikbali söz konusu olduğunda her numarayı yapabilecek fıtrattadır" diye konuştu.

İBB DAVASI

Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası hakkındaki soruyu yanıtladı.

"Davayı soruşturma aşamasından beri takip ediyoruz" diyen Dervişoğlui, "Bugün duruşmalar için görevlendirilmiş arkadaşlarımız var Silivri'de. Yaşananlar salt hukuki soruşturmalar anlamına gelmiyor. Bunların mutlak surette siyasi boyutları da var. Bir taraftan baktığımızda da orada verilen mücadeleyi bir hukuk mücadelesi olarak görmeyin. Kimileri açısından bu mücadele bir şahsiyet, haysiyet ve fazilet mücadelesi olarak değerlendirildi. Biz de o yönden bakıyoruz. Suç varsa elbette suçlular cezalandırılmalı. Ama Türkiye'nin hukuk sistemi itibarsızlaştırmaya izin vermemeli" ifadelerini kullandı.

Canlı yayın talebi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, şunları söyledi: "Yargılamanın canlı yayınlanması hususundaki görüşlerimi defalarca ifade ettim. Onu yerinde bulmuyorum, bu alanda alınmış tedbirlerin sanıkların lehinde alınmış tedbirler olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Siz bir taraftan itirafçılar ve iftiracıların beyanlarıyla tanzim edilmiş bir iddianameden bahsediyorsanız, öbür taraftan da bu canlı yayınlar esnasında bunları teyit edebilecek enstantanelerin planlanarak millete dayatılabileceği gerçeğini de göz ardı etmemelisiniz."

Dervişoğlu, son olarak şunları ifade etti: "Elbette ki önemli bir dava. Silivri kampüsünün içinde adaletsizliği ile tarihe kazınmış birçok yargılama yapılmıştır. Bu yargılamanın, o yargılamalara benzememesi temennisi de bir kere daha ifade etmiş olayım."