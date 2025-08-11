Dervişoğlu'ndan İYİ Parti için ayrılan kontenjanın paylaştırılmasına tepki: Numan Kurtulmuş'a seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de PKK'nin silah bırakma süreci için çıkarılacak yasaların tartışılacağı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti'ye ayrılan 3 kişilik kontenjanın AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu gelişme için 'hukuksuzluğun zirvesi' diyen Dervişoğlu, Numan Kurtulmuş'a "Önümüzdeki dönem içerisinde, şayet bir başka parti komisyondan çekilmeye karar verirse, onun üyeliklerini de diğer partilere dağıtacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Katılmayacağımızı gerekçeleriyle bildirdiğimiz komisyon çalışmaları ile ilgili olarak partimize tahsis edilen üyeliklerin, bizzat Sayın Numan Kurtulmuş tarafından başka siyasi partilere dağıtılmak istenmesi keyfiliğin ve hukuksuzluğun zirvesidir. Sayın Kurtulmuş’a sormak isterim: Önümüzdeki dönem içerisinde, şayet bir başka parti komisyondan çekilmeye karar verirse, onun üyeliklerini de diğer partilere dağıtacak mısınız? Yoksa, hayır öyle bir şey olmayacak diye düşünüp, kendi inisiyatifinize göre nitelikli çoğunluk ayarlaması mı yapıyorsunuz? Hadi siz bunu yapıyorsunuz da, muhalefet partileri bu tuzağa nasıl düşüyorlar? Yaptığınız bu aymazlıklar, size görev tevdi edenleri mutlu kılmaktan başka bir amaca hizmet ediyor mu? Son olarak; Cumhuriyetin kurucusu Gazi Meclis’imizi çoğunluğunuzun malı olarak görmekten ne zaman vazgeçecek ve demokrasinin faziletine gerçek anlamda ne zaman sahip çıkacaksınız, hiç düşündünüz mü?"

Katılmayacağımızı gerekçeleriyle bildirdiğimiz komisyon çalışmaları ile ilgili olarak partimize tahsis edilen üyeliklerin, bizzat Sayın Numan Kurtulmuş tarafından başka siyasi partilere dağıtılmak istenmesi keyfiliğin ve hukuksuzluğun zirvesidir.



Sayın Kurtulmuş’a sormak… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) August 11, 2025

NE OLMUŞTU?

Toplam 51 sandalyeli komisyona İYİ Parti'nin katılmaması nedeniyle 3 vekil AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılmıştı. Numan Kurtulmuş, üç partinin de komisyona vereceği ismi bugün saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı'na iletilmesini istemişti.

Üç partinin isimlerini bildireceği vekiller de netleşti. AKP, komisyon üyesi olarak Denizli Milletvekili ve eski AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ı belirledi. CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ı, DEM Parti ise İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı komisyon üyesi olarak belirlemişti.