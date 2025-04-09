Dervişoğlu'ndan Mahir Polat çağrısı: Derhal serbest bırakılmalıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerindeki tutuklu gençlere selam gönderen Dervişoğlu, "Yetkisiz yetkililere, bedelsiz ünvan taşıdığını zannedenlere sesleniyorum; o ünvanlar bedelsiz değildir. Dava adamlığı, reislik, güya büyük hedefler koymak 20'li yaşlardaki gençleri hızara vermek değildir" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şöyle devam etti: "Bu vicdansızlığı durdurun, durdurabilirken durdurun! Durdurun ki o itiraz dalgası, sizi boğacak bir isyan seline dönüşmesin. Unutmayın! Tutuklama, gözaltı ve soruşturma, yazan ve imzalayan sizler için birkaç sayfa kağıttan ibarettir, ancak o birkaç sayfa kağıt ve imza, yıllardır nefessiz, hayalsiz ve umutsuz bırakılan gençlerimizin, hayatlarının ve geleceklerinin tamamen karartılması için yeterlidir."

"Saray kadıları, size söylüyorum. Partizanlık ve tek adamcılık bir kariyer yolu değildir" diyen Dervişoğlu, şunlları ifade etti: "Hiçbir zaman olmamıştır ve en çok da böyle olduğunu zannedenleri yok etmiştir. Siz gençlerin başını yerken, put bellediğiniz adamlar ayakta kalacak zannetmeyin. Yargıda halen hak ve vicdan davası güdenlere, evlat, kardeş sahibi olanlara da ayrıca sesleniyorum; engelleyebilirsiniz, hakla vicdanı buluşturabilirsiniz. Empati kurabilirsiniz… El hak, masanızda duran kalın mevzuat kitaplarına bağlı kalarak da bunu kolayca yapabilirsiniz. Çünkü en doğru içtihat vicdanınızdır. Eminim ki, siz de o yaşlarda aynı şeyi düşünüyordunuz. Bu çarka dişli olmadan, sizin de itirazlarınız vardı, artık yeter diye çalışan bir vicdanınız vardı. Hatırlatıyorum ki, siz de kendinize hatırlatın! İşte bu sebeple buradan söylüyorum ve altını çiziyorum; makamlarınızın diyeti uğruna, çocuklarımıza dokunma kalkmayın. Kendi evlatlarınızı yurtdışında okutmak uğruna bu gençlerimizi vatanlarına küstürmeyin. Kendi akıl ve vicdan esaretinizin bedelini gençlerimizin esaretiyle ödemeye kalkmayın!"

"ÜÇÜNÜN BİRLİKTE POZ VERDİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın övmesine gönderme yapan Dervişoğlu, "2 gün önce Trump-Netanyahu görüşmesinde birçoklarını şaşırtan diyalog, bizleri hiç şaşırtmamıştır. Aynılar yine aynı yerdedir, ya ismiyle ya da cismiyle mutlaka bir aradadırlar. Erdoğan’ın dostu Trump’la yeni maceralara açacağı yelkenler görünmüştür. Sadece onunla da değil, Netanyahu da aynı gemidedir. Şimdiden not ediyorum, bu üçünün birlikte poz verdiğini de göreceğiz. Emin olun çok da uzamayacak" diye konuştu.

"TEFECİ BEZİRGANLIKTA ANLAŞACAKLAR"

Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Bu klarnetli senaryodaki set aşklarını yakında mecburen ilan edecekler. Trump’ın şahitliğinde Suriye’de el ele verecekler. Gazze’nin, Gazzelilerin kanı üzerinde anlaşacaklar, İran’ın ABD elince parçalanması üzerinde anlaşacaklar, tüm bölgeyi kupon arazi diye gören tefeci bezirganlıkta anlaşacaklar. Irak Türkmenlerini nasıl yapayalnız bıraktılarsa, Suriye Türkmenlerini de aynı şekilde yapayalnız bırakacaklar. Trump rahibi nasıl aldıysa, yeni tavizlerini de öyle alacak. Çakma padişah, nasıl kapı arkasında el pençe duruyorsa emriniz başım üstüne demeye de devam edecek!"

TRT'YE TEPKİ

TRT'nin yaptığı yayıncılığa tepki gösteren Dervişoğlu, "Medya, palavra düzeninin ekranı haline gelmiş durumda. Bunun belki de en somut hali hepimizin için, hepimizin parasıyla, vergisiyle kurulmuş ve işletilen TRT’dir. Devleti şahıs şirketi zanneden bu iktidarın hedefi, milletin olan devleti de tamamıyla parti devleti haline getirmektir" diye konuştu.

"Yargıda bunu yapıyor, bürokraside bunu yapıyor, iletişimde bunu yapıyor" diyen Dervişoğlu, "Devletin atanmış memurları, iktidardaki partinin ve onun başındakinin propaganda memuru gibi çalışıyor. TRT bu ceberrut iktidarın adeta Pravda’sı konumundadır. Bildiğimiz TRT anayasal bir kurumdur. Ekonomik kaynağı millet hazinesidir. Milletimizin ortak malıdır, sarayın değil" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, şunları söyledi: "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), anayasal olarak tarafsız, bağımsız ve kamu yararını gözeten bir yayıncılık yapmakla mükelleftir. Dünyanın sayılı yayın kuruluşlarından biri olan TRT’nin yayınlarını, iktidar partisinin internet yayınına çevirmek, öncelikle anayasal bir suçtur."

"Şimdi anayasa olmadığına göre TRT’nin de kurumluğu bitti sayıyorlar" vurgusunu yapan Dervişoğlu, şunları söyledi: "Muhalefeti görmezden geldiği gibi Hitler’in propaganda Bakanı Gobbels’e özenen İletişim Başkanlığı aracılığıyla deta bir psikolojik harekat üssü gibi kullanılıyor. Kamu kaynakları, bir siyasi partinin menfaati için kullanılamaz. Kaynağı veren milletimiz, hizmeti de eşit ve tarafsız şekilde alabilmelidir. A Haberi bile gölgede bırakın dilii millet iradesiyle seçilmişlere karşı tavrıyla TRT artık yasaları çiğneyen bir yayıncılık yapmaktadır."

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'CUNTA' İFADESİ

Dervişoğlu, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yönelik kullandığı 'cunta' ifadesi sorulan Dervişoğlu, "Polemiği bir isimle çerçevelendirmenin anlamı yok. Bu hükümetin icraatları nazarında değerlendirildiğinde geride bıraktığımız dönemler içerisinde yapılmış darbelere bağlı uygulamaların emarelerini görüyoruz. Bundan alınacak, gocunacak, mahkeme açacak durum yok. Bir durum tespitidir" yanıtını verdi.

MAHİR POLAT ÇAĞRISI

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile ilgili çağrı yapan Dervişoğlu, "Derhal serbest bırakılmalıdır. Allah korusun olumsuz bir şey olursa Türkiye bunun bedelini ödeyemez" ifadelerini kullandı.