Dervişoğlu'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dervişoğlu, Güneş'e kendilerini kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Geçen hafta yaşanan ve hiç kimsenin kabullenemeyeceği kötü olaydan sonra parti olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Cinsiyet, inanç, örf, adet ve gelenekler üzerinden yapılan bu paylaşım ve ifadeler toplumsal birliğimize zarar verdiği kadar geleceğimize de olumsuz izler bırakıyor. O izlerin yaşanmaması için hafızamızda yer etmemesi için de üstlenilmesi icap eden mesuliyetler var. Bugün bu ziyaretimizde, hem sizi ziyaret etmiş olmamız hem de değerli Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Gürhan Bey'in burada bulunması, bizim açımızdan ziyadesiyle memnuniyet verici bir durum. Size de hassasiyetinizden ötürü çok teşekkür ediyorum."

Fotoğraf: Mihalgazi Belediyesi

Dervişoğlu, geçen hafta Güneş'le yaptıkları telefon görüşmesiyle üzüntülerini bildirdiklerini dile getirerek, "Ayrıca daha da ötesinde örflerin, geleneklerin muhafaza edilmesi noktasında eğer bugün duyarlılık sergileyemezsek yarınlara doğru bir miras bırakmayı da beceremeyiz. Bu yönüyle baktığımızda da bugünkü ziyaretimiz bir sorumluluğun yerine getirilmesidir. Hüsnükabulünüz, misafirperverliğinizle ve kadirşinaslığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİ DAHA ÖNCE DE İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞ

Paylaşımı yapan kişinin İYİ Partiden daha önce istifa edip, 4 gün sonra da geri döndüğünü belirten Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında prosedür uygulanmış olsa istifa eden birinin yeniden üye olabilmesi, il başkanlığının kararına bağlı. O karar yok. Biz disiplin kuruluna sevk ettiğimizde gördük. Aslında 'üyemiz bile değildir' diyebilirdik ama netice itibarıyla herhangi bir sıfat da taşımıyor, düz bir üye. Fakat o internet ortamındaki paylaşımlarda herkes kendisine istediği, arzu ettiği ünvanı yazıyor. Hem meselenin cinsiyet, inançlar, kıyafetler üzerinden bu noktaya getirilmiş olmasından ötürü çok yaralandık. Arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmeden vaziyet almamız gerektiği hususunda da bir ortak karar geliştirdik."

Dervişoğlu, Türkiye'de yüksek bir siyasi tansiyonun olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler birbirlerine rakip olabilirler. İktidar varsa demokrasinin demokrasi olabilmesi için muhalefetin de olması lazım. Müştereklerin korunabilmesine muvaffak olabilecek bir dil ve söylem geliştirmek de görevimiz oldu. Vatandaşın siyasetçiye olan inancı ve güveni kamuoyu araştırmalarına bakıldığında her geçen gün aşağıya doğru geliyor. Sistemden kaynaklanan handikap toplumun bütün alanlarına da nüfuz ediyor. Bir muhalefet partisinin genel başkanı bir AK Parti'li belediyeyi ziyarete geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisinin il başkanının da orada olması aslına bakarsanız siyasi tansiyonun dengelenmesi açısından ziyadesiyle önemli. O sebeple dün grup vardı. Bugün de il başkanları toplantısı var. İl başkanları toplantısından alelacele çıkıp burada beni karşılamak lütfunda bulunduğunuz için de teşekkür ediyorum. Topluma bu da güzel bir mesaj olsun."

"GELMENİZ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ise Dervişoğlu'na "hoş geldiniz" diyerek, misafirin her zaman baş üstünde yerinin olduğunu söyledi.

Siyasetin farklı düşünceleri bir potada eritmesi gereken kurum olduğuna değinen Güneş, şunları kaydetti:

"Politika çok yüzlülük demek. Bu süreç böyle olmasa çok daha güzel olurdu ama Anadolu'da insanlar var sayın başkanım. Var olduğumuzu bu şekilde görmeleri de ilginç oldu. Dediğiniz gibi İYİ Partinin üyesidir değildir bilemem ama çok şık bir davranış olmadı. İnşallah içinizde böyle insanları barındırmazsınız. Gelmeniz beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim."

Ziyarette, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Kevser Ofluoğlu ve Burak Dalgın, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özer, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Melih Aydın ve diğer ilgililer yer aldı.