Dervişoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararına tepki: "Sonuna kadar karşıyız"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verilmesi hakkında açıklama yaptı.

Dervişoğlu, açıklamasında, "Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, "Bizim gözümüzde; alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İYİ Parti Başkanlık Divanı yarın saat 10.00'da Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanma kararı aldı.