Dervişoğlu'ndan, Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli'ye sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsüne çıkarak örgütün lağvedildiğini açıklamasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, "Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir" dedi.

"HERKESİN MASKESİNİ İNDİRECEĞİZ"

İktidarın, MHP'nin ve CHP'nin artık kendileri için 'yok hükmünde' olduğunu belirten Dervişoğlu, partisinin yarınki grup toplantısını işaret ederek "Herkesin maskesini indireceğiz" dedi.

Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Atatürk’ün kurduğu meclisin kürsüsünden, teröristbaşları ve yardakçıları değil, ancak ve ancak Mustafa Kemal’in mirasçıları konuşabilir.



Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar ve onun akıl ve izanını yitirmiş ortağı ile birlikte vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) October 22, 2024

NE OLMUŞTU?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı tekrarlamıştı. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti. Öcalan'dan 'terörün bittiğini ilan etmesini' isteyen Bahçeli, bu takdirde kendisine 'umut hakkının' kullandırılmasının önünün açılabileceğini söylemişti.