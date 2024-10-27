Dervişoğlu'ndan Öcalan'a çağrı yapan Bahçeli'ye 'tehdit' tepkisi: "Allah seni ıslah eylesin"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin "Adalet Peşinde" sloganıyla Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlediği 7. kuruluş yıl dönümü programına katıldı.

Programa, partinin önceki genel başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, genel idare kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

ANAYASA TARTIŞMALARI

Dervişoğlu, PKK Lideri Öcalan'a çağrı yapan Devlet Bahçeli'ye yanıt verdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu yeni anayasa gündeme getirildiğinden itibaren, Türkiye’de nelerin tartışıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Televizyonlarınızı açtığınızda, gazeteleri karıştırdığınızda, Köşe yazılarını okuduğunuzda satırbaşlarının, Türkiye’nin beklentilerinin hilafına şekillendiğine şahit oluyorsunuz. Yeni anayasa ile ilgili, Değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk dört maddenin tartışma masasına yatırılmasından sonra, Etnik köken üzerinden mülahazalar, İmralı canisinin serbest bırakılması, Bir siyasi partinin grup kürsüsünden konuşturulması, Kandil üzerinden kurulan köprüler, Suriye’nin kuzeyindeki yapıların tanınması, Yeni açılım senaryoları gibi konular kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Yaşanan bu tartışmalar, iş başında bulunan iktidarın gerçek niyetini deşifre etmeye yeterlidir.

BAHÇELİ'YE YANIT

Kim hangi planı yaparsa yapsın, Abdullah Öcalan denilen o canibaşı tıkıldığı delikten çıkamayacak, Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilemeyecektir. Cesetlerimiz çiğnenmeden buna izin vermeyeceğiz. Lütfen dikkat edin, şifreli sözlerle konuşmuyorum. Hiç kimseyle de milliyetçilik yarışına girmiyorum. Milliyetçilik bu milletin ortak değeri, Türkiye Cumhuriyetinin de kuruluş felsefesidir. Hiç kimsenin bu mukaddes duyguyu inhisarına almak selahiyeti yoktur.

Mazide yaşanmış güzel günlerin anısına saygıda kusur etmemek için de elimden geleni yapıyorum. Ama bayrağıma, milletime, istiklalime olan saygım, her şeyin üzerindedir. Bebek katiline hürriyet, Müsavat Dervişoğlu’na tehdit size yakışmaz. Allah seni ıslah eylesin."

"BAŞKALARI GİBİ KORKAN MUHALEFETİ TEMSİL ETMİYORUM"

Özgür Özel'e gönderme yaparak, 'Korkan muhalafeti temsil etmiyorum" diyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ben başkalarına devlet değil, Türk milletine kendi iktidarını vaat ediyorum. Ben başkaları gibi iktidar karşıtlığından korkan muhalefeti de temsil etmiyorum. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerinde ve kuruluş felsefesinde buluşan herkesi, İstiklal ve istikbalimizi koruyup kollamak üzere, Adalette, hürriyette ve eşitlikte bir ve birlikte olmaya yani İYİ Parti’de buluşmaya davet ediyorum. Her yerde söylediğimi burada da tekrarlıyorum: Buyrun ayağa kalkıp ve hep birlikte söyleyelim."